Kedi Uyuzu Nedir, Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Korunulur?

Kedi Uyuzu Nasıl Önlenir ve Tedavi Edilir?

Kedi uyuzu, kedi sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir paraziter hastalıktır. Kedilerde deride yaşayan bir parazit olan uyuz, kaşıntı, tüy dökülmesi, kızarıklık ve bulaşıcılık gibi sorunlara neden olur. Kedi uyuzu nasıl önlenir ve tedavi edilir? Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kedi uyuzu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kedi Uyuzu Belirtileri Nelerdir?

Akgün Ergül, kedi uyuzu belirtilerinin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da görüldüğünü söyledi. Ergül, “Kedi uyuzu, deride yaşayan bir paraziter durumdur. Şiddetli kaşıntılara yol açar. O bölgede deride tüy dökülmesi, kızarıklıkla birlikte seyreden, çok yoğun da bulaşma özelliği taşıyan bir hastalık türüdür. Zaten hayvanlarda çok yaygın görülür. Hayvandan hayvana bulaşabildiği gibi hayvanlardan insanlara da geçer. Aynı zamanda insandan insana da temasla birlikte bulaşabilen bir deri hastalığıdır. Zaten hastalık parazitinin vücutta oluşturduğu lezyonlar kaşıntının başlaması ve oradaki kızarıklıkla birlikte kendini göstermiş olur. Sonrasında da muhakkak bir hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gidip onunla ilgili tedbirler almak lazım. Çünkü vücudun her tarafına yayılabilir. Tedavisi bu durumda daha da geç olur. Onun için ilk belirtileri gördüğümüzde en yakın sağlık kuruluşuna gidip bununla ilgili gerekli tedaviyi olmak lazım” dedi.

Ergül, kedi uyuzu belirtilerinin özellikle kafa, ense ve sırt bölgelerinde ortaya çıktığını belirterek, “Aynı insanlarda olan belirtiler gibi özellikle kedilerde de ve diğer canlılarda da bu durum olmaktadır. Özellikle de belirli bölgelerde yani kafa kısımlarında, ense ve sırt bölgelerinde küçük küçük tüy dökülmeleri, orada hafif kızarıklıklar, deride sadece tüyler döküldüğü için sadece derinin göründüğü bir görüntü olur ve sürekli kaşınma evresine geçer canlı. Öyle olduğu zaman da direkt biz insanlarda olduğu gibi gerekli antiparaziter banyo yöntemleri ve diğer ilaçlarla tedavi metoduna başlamış oluyoruz” diye konuştu.

Kedi Uyuzu Önleme Yöntemleri Nelerdir?

Kedi uyuzu önleme yöntemleri arasında en önemlisinin koruyucu hekimlik olduğunu vurgulayan Ergül, kedi sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle kedi sahiplerine seslenmek istiyorum. Tabii ki kediler çok dışarıya çıkan canlılar değil. Buradaki en önemli şeylerden birisi kediler de olsa köpeklerde de düzenli olarak iç ve dış parazit ilaçlarını veteriner hekimlerine 2 ayda bir ya da en azından 3 ayda bir yaptırmaları gerekiyor. Kedimizin hijyenle ilgili de bulunmuş olduğu ortamda kum ve su kaplarını düzenli olarak temizlemeliyiz. Çünkü mama yediği kapların bulunduğu bölgelerde de hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Uygun kumları kullanmak lazım bunun için de. En önemlisi de dediğimiz gibi hastalığı önlemenin metodu insanlarda da olduğu gibi koruyucu hekimliktir. Paraziter iğnelerimizi düzenli yaptırmaya gayret edersek canlılarımız da herhangi bir hastalığa yakalanmamış olur”.