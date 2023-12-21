Kış boyu hastalanmamak için bu besinleri tüketin! Grip, nezle yanınıza yaklaşamayacak

Beslenme ve diyet uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, soğuk hava koşullarının daha belirgin olduğu kış aylarında üst solunum yolu hastalıklarının sıkça görüldüğünü belirterek, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini vurguluyor. Ozman, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru ve dengeli beslenmenin kritik bir rol oynadığını ifade ederek, şu sözleri dile getirdi: "Vitamin veya mineral eksiklikleri, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmek, kış aylarında sağlığımızı korumak için hayati önem taşır."

Kış mevsiminde bağışıklık sistemini desteklemek adına doğru besin seçimlerinin büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Ozman, kış sofralarında düzenli olarak bulundurulması gereken 8 önemli besini açıklıyor.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN BESİNLERİ AÇIKLADI





Nar: Nar, içeriğindeki antosiyanin ile güçlü antioksidan özelliklere sahip bir meyve. Zengin C, E, K vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve magnezyum içeren nar, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca nar kabuklarının da antioksidan özellik gösterdiğini belirten Ozman, nar çayını öneriyor.

Balkabağı: A vitamini açısından zengin olan balkabağı, bağışıklık sistemi hücrelerinin düzenlenmesinde rol alarak bağışıklığı güçlendirir. Garnitür veya çorba olarak tüketilebilecek balkabağı, sağlıklı beslenme planlarının önemli bir parçası olabilir.

Balık: Omega-3 yağ asitleri, melatonin, triptofan ve taurin gibi bileşenleri içeren balık, bağışıklık sistemini düzenleyici özelliklere sahip. Haftada iki gün balık tüketiminin bağırsaktaki yararlı bakteri sayısını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Ozman, çeşitli balık türlerinden faydalanmayı öneriyor.

Ayva: Ayva, içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallarla bağışıklık sistemini güçlendirir. Öksürük veya boğaz ağrısı durumlarında ıhlamur içine dilimlenmiş ayva ekleyerek tüketilebilir.

Kuşburnu: C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, polifenoller içerir ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir. C vitamini içeriğinin ısıya dayanıksız olduğunu belirten Ozman, kaynar suda kısa süre demlenen kuşburnu çayının etkili bir şekilde tüketilmesini öneriyor.

Kefir: Bağırsak sağlığının bağışıklık sistemini etkilediğini vurgulayan Ozman, kefirin içeriğindeki faydalı bakterilerin bağırsak florasını düzenleyerek güçlü bir bağışıklık sistemine katkı sağladığını belirtiyor. Ayrıca kefirin makro ve mikro besin öğeleri ile sağlıklı beslenmeye destek olduğunu ekliyor.

Havuç: Beta karoten içeren havuç, bağışıklık sistemini düzenleyerek fonksiyonları destekler. C vitamini, potasyum, çinko ve fenolik bileşikler içeren havuç, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için ideal bir sebze.

Kivi: Kivi, polifenoller ve C vitamini açısından zengin bir meyve olup, bağırsak sağlığını destekleyerek güçlü bir bağışıklık sistemine katkı sağlar. Özellikle ara öğünlerde tüketilen kivi, lif ve C vitamini bakımından zengin bir seçenek olarak öne çıkar.

Ozman, bu besinleri düzenli olarak tüketmenin, kış aylarında vücut direncini artırarak hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlayabileceğini ifade ediyor.