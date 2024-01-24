Kızamık salgını dünyayı sarsıyor! Türkiye’de vaka sayısı patladı! Dünya Sağlık Örgütü’nden acil durum ilanı! Kızamık belirtileri nelerdir? Nasıl korunabiliriz?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da son yıllarda kızamık vakalarının 30 kat arttığını duyurdu. DSÖ, kızamık salgınının dünyayı tehdit ettiğini belirterek acil durum ilan etti. Türkiye’de de kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşandığı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye’de 2 bin 500’den fazla kızamık vakası bildirdi. Bu vakaların %80’i 15 yaşın altındaki çocuklardı. Kızamık vakalarının %90’ı, kızamık aşısı olmayan veya yeterli dozda aşı olmayan kişilerdi. Peki kızamık nedir, kızamık bulaşır mı ve nasıl korunabiliriz? Tüm cevaplar haber içeriğinde...

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık, kızamık virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.





Kızamık, özellikle çocuklarda görülür. Kızamık, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kızamık, bazen zatürre, orta kulak iltihabı, menenjit, beyin iltihabı ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.



KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık, solunum yoluyla bulaşır. Kızamık virüsü, öksüren veya hapşıran bir kişinin salgıladığı damlacıklarla havaya yayılır. Bu damlacıklar, başka bir kişinin solunum yollarına girerse, kızamık bulaşır. Kızamık virüsü, havada veya yüzeylerde saatlerce canlı kalabilir. Kızamık, çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık aşısı olmayan bir kişi, kızamık olan bir kişiyle temas ettiğinde, hastalığa yakalanma olasılığı %90’dır.



KIZAMIK TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Kızamık, Türkiye’de de görülen bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye’de 2 bin 500’den fazla kızamık vakası bildirdi. Bu vakaların %80’i 15 yaşın altındaki çocuklardı.





Kızamık vakalarının %90’ı, kızamık aşısı olmayan veya yeterli dozda aşı olmayan kişilerdi. Kızamık vakalarının çoğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi büyük şehirlerde görüldü.



KIZAMIKTAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Kızamıktan korunmanın en etkili yolu, kızamık aşısı olmaktır. Kızamık aşısı, kızamık virüsüne karşı bağışıklık sağlar. Kızamık aşısı, genellikle 12-15 aylıkken ve 4-6 yaşındaki çocuklara yapılır. Kızamık aşısı, %97 oranında koruma sağlar. Kızamık aşısı olmayan veya yeterli dozda aşı olmayan kişiler, kızamık aşısı olmaları için sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.



Kızamık aşısı olmanın yanı sıra, kızamıktan korunmak için şu önlemleri alabiliriz:

* Ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayalım veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanalım.

* Öksürürken veya hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık mendille kapatalım veya dirseğimizin iç kısmını kullanalım.

* Kızamık olan veya kızamık belirtileri gösteren kişilerle temas etmeyelim veya mesafeli duralım.

* Kızamık olan veya kızamık belirtileri gösteren kişilerin kullandığı eşya veya yüzeylere dokunmayalım veya dezenfekte edelim.







* Kızamık olan veya kızamık belirtileri gösteren kişilerin bulunduğu ortamları sık sık havalandıralım.

* Kızamık olan veya kızamık belirtileri gösteren kişilerin, sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlayalım ve maske takmalarını isteyelim.

* DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık otoritelerinin yayınladığı güncel bilgi ve uyarılara uyalım.