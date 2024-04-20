Kolajen kremlerine para vermeyin! Bu besin cildi tam 10 yaş gençleştiriyor

Canan Karatay'ın önerisiyle, yaşlanmayı geciktirip saçları ışıl ışıl yapan besinlerden biri olan tahin, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Tahinin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde kan dolaşımını düzenlediğini ve damar tıkanıklığı tedavisine destek olduğunu belirtiyor.

Tahin ayrıca, kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıkları ve felç riskini azaltıyor. İçerdiği besin maddeleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kalp sağlığını destekliyor. Özellikle oleik asit ve linoleik asit gibi yağ asitleri, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı oluyor ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürüyor.

Tahin, içeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde cilt sağlığını da destekliyor. Bol miktarda B vitamini içerdiği için hücreleri yenileyerek saçların daha parlak olmasını sağlarken, çinko sayesinde cildin yenilenmesine ve kolajen üretimine katkıda bulunuyor. Ayrıca, tahin lif açısından zengin olduğu için sindirim sağlığını da destekliyor.





Eski şifa kitaplarında da önerilen tahin, tahin ve limon karışımıyla birlikte enerji depolarını güçlendiriyor ve hafızayı güçlendirerek beyin fonksiyonlarına katkı sağlıyor. Tahin, vegan veya vejetaryen diyetlerde de tercih edilebilecek bir besin kaynağı olup, demir alımını artırarak kan yapımını destekliyor.

Ancak, tahin kalorili bir gıda olduğu için miktarının kontrol edilmesi önemlidir, özellikle kilo kontrolü yapılıyorsa. Ayrıca, tahin alerjisi veya susam tohumlarına karşı hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu veya özel bir diyet durumu söz konusu olduğunda ise mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması önemlidir.