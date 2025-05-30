Kütahya'da Tütün Mücadelesi Sempozyumu Gerçekleşti

Kütahya'da 'Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu' Düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi işbirliğiyle 'Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Stratejileri

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, KSBÜ Tıp Fakültesi'ndeki sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu. Atak, Bakanlık olarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle ilerlediklerini belirtti.

Toplumsal Mücadele Vurgusu

Atak, uluslararası düzeyde tütünle mücadelede farkındalık yaratmanın önemine değinerek, dünya genelinde 1,3 milyar tütün kullanıcısı bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti. Tütünle mücadelenin bireysel bir tercih olmaması gerektiğini belirten Atak, toplumsal mücadele ile yeni bir yaklaşımın zorunlu olduğunu söyledi.

Yeni Zorluklar ve Gençlerin Korunması

Atak, son dönemde elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve yeni nesil nikotin sistemleriyle birlikte ortaya çıkan zorluklara dikkat çekerek, gençlerin bu ürünlerden uzak tutulmasının önemli bir görev olduğunu kaydetti.

KSBÜ Rektörü'nün Mesajı ve Katılımcı Akademisyenler

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, tütün üreticilerinin ürünü özendirmek için çeşitli yollar geliştirdiğini belirtti ve bu durumla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili de kentte tütün ve bağımlılıkla ilgili yürütülen mücadele hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Sempozyum, farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin görüşlerini sunmasıyla sona erdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi işbirliğiyle "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu" düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi işbirliğiyle "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu" düzenlendi.