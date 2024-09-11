Lenfoma Farkındalığı İçin Pedal Çevirildi

Lenfoma Farkındalık Günü Etkinliği

Kanser hastaları ve sağlık profesyonelleri, lenf kanseri (lenfoma) konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden başlayarak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Farkındalık İçin Pedalla

Etkinlik için katılımcılar, AOÇ Gazi Park’ta bir araya geldi. Burada gerçekleştirdikleri pedal çevirmeyle lenfomanın önemine dikkat çekmeye çalıştılar.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş’ın Açıklamaları

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada lenfomanın erken tanı ve tedavisinin mümkün olduğunu vurguladı. Altuntaş, “Lenfoma, obezite, sigara kullanımı, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörlerle ilişkilidir. Bu riskleri kontrol ederek hastalığı önlemek mümkündür” dedi.

Lenfoma Belirtilerine Dikkat!

Başhekim Altuntaş, lenfomanın belirtilerini şöyle aktardı: “38 derece ve üzeri ateş, son 6 ayda %10’dan fazla kilo kaybı, gece terlemeleri, koltuk altı, boyun ve kasık bölgesinde şişlikler, halsizlik ve kaşıntıya dikkat edilmelidir. Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Erken teşhisle bazı lenfoma türlerinde %95’e varan başarılar elde edilebilir.”

Klinik Araştırmalara Katılma Çağrısı

Altuntaş, lenfoma içinde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi adına klinik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Hastalara, bu araştırmalara katılarak gönüllü olmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca, “Farkında ol, risk alma” sloganını benimseyerek, lenfoma hastalarına “Tam doz ve sürede tedavi alın, tedavilerinizi aksatmayın” dedi.