Kütahya'da Devlet Hastanesi Ek Binasının Temeli Atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi için ek bina temel atma töreni düzenlendi. Törene, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz ve Kütahya Valisi Musa Işın gibi önemli isimler katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Ceviz, 45 yıl önce doğduğu hastanenin yenilenmesine tanlık etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Ek hizmet binasının 2024 yılının ikinci yarısında hizmete alınacağını aktaran Ceviz, hastanenin 55 servis ve 20'si yoğun bakım olmak üzere toplam 75 yatak kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Ceviz ayrıca, yeni ek bina ile birlikte 36 poliklinik odası ve 31 diyaliz ünitesinin de yer alacağını vurguladı. Tavşanlı halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Işın ise, Türkiye genelinde sağlık alanında büyük yatırımlar yapıldığını ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını belirtti. "Hastanelerimiz artık otel konforunda" diyerek, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de yaptığı konuşmada, çağın ihtiyaçlarına uygun 5 katlı yeni hastanenin 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini açıkladı.

Törene katılan isimler arasında AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler da yer aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin ek binası için temel atma töreni düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin ek binası için temel atma töreni düzenlendi.