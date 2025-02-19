Gazze'de Çocuk Felcini Önlemek İçin Aşı Kampanyası Başlatılacak

Gazze'de Çocuk Felcine Karşı Aşılama Kampanyası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine karşı aşı kampanyasının başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında çocuk felcinin de bulunduğu hastalıkların nüks etme riski hâlâ Gazze'deki Filistinlileri tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Aşılama Tarihleri ve Hedef

22 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan aşılama kampanyası, 3 gün sürecek ve 10 yaş altındaki çocukları kapsayacak. Aşılama sürecinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

Hedeflenen Çocuk Sayısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta Gazze'de başlayacak kitlesel aşılama kampanyasıyla birlikte 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kampanyanın 26 Şubat'ta sona ereceği de bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kanalizasyon suyunda halen virüs varlığının tespit edildiği ve bu durumun aşılama ihtiyacını artırdığına dikkat çekildi.