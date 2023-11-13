Lens kullananlar dikkat! 10 önemli kurala uymayanlar yandı

Türk göz hekimlerini temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği'nin 57. Ulusal Kongresi, Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum Trabzon Şubesi'nin desteğiyle 12 Kasım'a kadar Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'deki göz doktorlarının mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu konferansta TOD Kontakt Lens Bölümü Başkanı Doç. Dr. Meltem Yağmur tarafından ise kontakt lens kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar detaylandırıldı.

Prof. Dr. Meltem Yağmur, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran kontakt lenslerin, yanlış kullanıldığında ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. İnsanların göz doktoruna danışmadan kontakt lens kullanmaya başlamaması gerektiğini söyledi. Yağmur ayrıca, hastaların kontakt lensi kozmetik nedenlerden, kırma kusurlarından veya tedavi amaçlı kullandığını da sözlerine eklerken kontakt lens kullanırken oluşabilecek başlıca sorunların kornea enfeksiyonları, göz kuruluğu, alerji sorunları veya lensle ilgili bazı sorunların da olduğunu aktardı.





"Kontakt lens kullanırken alınacak önlemler"

Hastanın gözüne uygun olan kontakt lensle yalnızca göz doktorunun muayenesi sonrasında belirlenir.

Kontakt lensler gözlük reçetesiyle satın alınamaz.

Kontakt lensleri doktor reçetesi ile satın alabilirsiniz. Bu reçeteler ise sadece bir yıl Bir yıl sonra tekrar göz muayenesi yapılması gerekmektedir.

Kontakt lens reçetenizde listelenen lensleri satın alın. Çünkü bu lenslere hastalar tarafından denendikten sonra karar veriliyor.

Özellikle yumuşak kontakt lensleri doktorunuzun önerdiği süre içerisinde (örn. 15 gün, 1 ay) değiştirin.

Günlük kontakt lensler solüsyonda bekletilip ertesi gün kullanılmamalı ve günün sonunda mutlaka atılmalıdır.

Lensler özel bir kontakt lens solüsyonu ile temizlenir ve o solüsyon içerisinde saklanır. Kesinlikle musluk suyu kullanılamaz.





Yumuşak kontakt lensleri her gün çıkarın ve kontakt lens solüsyonunu temiz bir kontakt lens kutusunda saklayın. Lensi takıp çıkarmadan önce daima ellerinizi iyice yıkayın.

Yumuşak kontakt lenslerle okyanusa, havuza veya duşa girmemek önemlidir. Kornea enfeksiyonlarına suda bulunan çeşitli mikroorganizmalar neden olabilir.

Kontakt lens kullanırken gözünüzde ağrı, kızarıklık, yanma veya batma hissederseniz, kontakt lenslerinizi derhal çıkarın ve lensler, lens kutusu ve solüsyonu hakkında göz doktorunuza danışın. Bunun nedeni, eğer enfeksiyon mevcutsa örnek alınmasının gerekmesidir.