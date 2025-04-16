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Manisa'da Doğal Doğum Sempozyumu Düzenlendi

Manisa'da düzenlenen Doğal Doğum Sempozyumu'nda, doğal doğumun önemi ve sağlık politikaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:50
Manisa'da Doğal Doğum Sempozyumu Düzenlendi

Manisa'da Doğal Doğum Sempozyumu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Doğal Doğumun Önemi

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, doğal doğumun yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğuna dikkat çekti. Kibar, "Doğal doğum konusunda öncü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığının Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda, doğal doğumun teşvik edilmesi ve gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor,” dedi.

Sezaryen Doğum Oranları ve Çözüm Önerileri

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de Türkiye'deki artan sezaryen doğum oranlarına vurgu yaparak, "3 Kasım 2024'te Bakanlığımız tarafından 'Normal Doğum Eylem Planı' açıklanmıştır. Bu plan, kırk maddeden oluşmakta ve on dört eylem başlığı altında hayata geçirilmeye çalışılmaktadır," şeklinde konuştu.

Sempozyumun Devamı

Sempozyum, oturum başkanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından dört oturumla devam etti. Etkinliğe, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naci Kemal Kuşçu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ev sahipliğinde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Doğal Olan Normal Doğum" ve "Sağlıklı Doğumlar Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yapılan sempozyuma akademisyen ve sağlık çalışanları katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ev sahipliğinde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Doğal Olan Normal Doğum" ve "Sağlıklı Doğumlar Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yapılan sempozyuma akademisyen ve sağlık çalışanları katıldı.

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