Manisa'da kesisiz rahim ameliyatı (vNOTES) başarıyla uygulandı

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yeni cerrahi teknik

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karın ağrısı ve kanama şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki Gülderen Turgut için kapalı ameliyat kararı alındı. Hasta, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde değerlendirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgür Ozan Ceylan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, vajinal laparoskopi (vNOTES) yöntemiyle herhangi bir kesi yapılmadan rahim ve yumurtalıklar alındı ve hasta sağlığına kavuştu.

Dr. Ceylan, ameliyata ilişkin yaptığı açıklamada, yeni teknoloji olan kesisiz ve dikişsiz cerrahi yöntemi vNOTES ile operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. "Şu anda herhangi bir şikayeti bulunmuyor. Artık Turgutlu Devlet Hastanemizde bu teknikle ameliyatlar yapabiliyoruz."

Gülderen Turgut ise daha önce hiç ameliyat olmadığını ve bu yöntemi ilk duyduğunda şaşırdığını ifade etti. Ameliyat sonrası aynı gün kalkıp yürüdüğünü belirten Turgut, ailesinin de operasyona şaşırdığını aktardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karın ağrısı şikayeti yaşayan 50 yaşındaki Gülderen Turgut (sağ 2), herhangi bir kesi olmadan vajinal laparoskopi yöntemiyle rahim ve yumurtalıkları alınarak sağlığına kavuştu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgür Ozan Ceylan (sol 2) ameliyat sonrası hastasıyla bir araya geldi.