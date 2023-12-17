Menopoz belirtilerini önlemenin bir yolu var! Uzmanlar sırrını açıkladı

Yapılan en son incelemeler, menopozdaki sıcak basmalarının %95 oranında önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, bu rahatsızlığı azaltmanın temel anahtarı beslenme tarzını değiştirmekte yatıyor. Menopoz döneminde ve sonrasında yaygın olan sıcak basmaların etkilerini azaltmak için uzmanlar, bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyen vegan beslenme tarzını öneriyor.

Yeni bir araştırma, düşük yağlı vegan diyetin menopoz sonrası sıcak basmalarını azalttığını ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyomunda olumlu değişikliklere neden olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, vegan beslenmenin şiddetli ateş basmalarını ortadan kaldırdığını, orta-şiddetli ateş basmalarını %96 oranında azalttığını ve gündüz ve gece ateş basmalarını sırasıyla %96 ve %94 oranında azalttığını belirledi. Katılımcılar aynı zamanda bu diyette ortalama üç kilo kaybetti.





Dr. Hana Kahleova'ya göre, sıcak basmalara karşı mücadele etmek isteyen kadınlar, meyve, sebze, tahıl ve fasulye gibi besinlerle bağırsak mikrobiyomlarını zenginleştiren bir vegan diyetine yönelmelidir. Bu diyet aynı zamanda kilo kaybına ve kalp hastalıkları ile tip 2 diyabete karşı korumaya da yardımcı olabilir.

Bilimsel araştırmalara göre vegan beslenme, vücuda daha fazla lif, antioksidan ve faydalı bitki bileşikleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda potasyum, magnezyum, folat, A, C ve E vitaminleri açısından da daha zengindir. Bu beslenme tarzının azalan böbrek fonksiyonu için faydalı olabileceği belirtilirken, bazı araştırmalar et yerine bitki proteini tüketen diyabetli bireylerin böbrek fonksiyon bozukluğu gibi rahatsızlıklardan daha uzak olduğunu gösteriyor.

Düzenli bakliyat tüketmenin kolorektal kanser riskini %9-18 oranında azaltabileceği ve günlük meyve-sebze alımının kanserden ölme riskini %15 oranında düşürebileceği bilimsel olarak belirlenmiştir.





Meyve, sebze, baklagil ve lif tüketmenin kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen bir gerçektir. Vegan beslenen bireyler, bu besinleri günlük olarak tükettiklerinden, bir araştırmaya göre kalp hastalığından ölme riskinin %42'ye kadar daha düşük olabileceği ifade edilmektedir.

Bunun yanında bazı bilimsel çalışmalar vegan beslenmenin farklı artrit tipleri olan insanlarda olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.