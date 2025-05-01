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Mersin'de 2 Yaşındaki Bebek İçin Ambulans Helikopter Havalandı

Mersin'de 2 yaşındaki Y.D., tedavi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:36
Mersin'de 2 Yaşındaki Bebek İçin Ambulans Helikopter Havalandı

Mersin'de 2 Yaşındaki Bebek İçin Ambulans Helikopter Sevk Edildi

Mersin'de, 2 yaşındaki Y.D., ciddi sağlık sorunları nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Hastanın tedavi sürecine dair bilgiler, İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile paylaşıldı.

Tedavi Süreci ve Ambulans Helikopterin Kullanımı

Y.D., zatürre ve solunum bozukluğu nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görmekteydi. Doktorlar, Y.D.'nin ECMO (kalp ve akciğerlerin iflas ettiği ya da yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yaşam destek sistemi) tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirledikten sonra sevk kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine ambulans helikopter yönlendirdi. Hazırlığın ardından Y.D., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne, sağlık ekipleri eşliğinde güvenle sevk edildi.

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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