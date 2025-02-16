Minik Asiye'nin Beslenme Süreci Güvenli Hale Geldi

Minik Asiye'den Umut Verici Gelişme

Hatay'dan 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremin ardından Eskişehir'e yerleşen Kızıldağ ailesinin 3 yaşındaki epilepsi hastası kızları Asiye, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Mideye yerleştirilen beslenme tüpü) yöntemi sayesinde beslenme ihtiyacını güvenle karşılayabiliyor.

Yutma Güçlüğü Çeken Hastalar İçin Kapsamlı Çözüm

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, yutma güçlüğü yaşayan ve ağızdan beslenemeyen hastalar için etkili bir çözüm sunuluyor. Dr. Duygu İskender Mazman tarafından gerçekleştirilen işlem ile, dirençli epilepsi nöbetleri nedeniyle ağızdan beslenemeyen Asiye'nin midesine beslenme tüpü yerleştirildi. Bu sayede Asiye, güvenli bir beslenme sürecine geçti.

Uzman Doktorun Açıklamaları

Dr. Mazman, bu yöntemin uzun süreli beslenme desteği gerektiren hastalar için en güvenli ve konforlu yöntemlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Ağızdan beslenemeyen hastalarda genellikle burundan mideye uzanan nazogastrik tüpler kullanılır, ancak bu yöntem uzun vadede bazı komplikasyonlara yol açabilir. Gastroenterostomi yöntemiyle doğrudan mideye tüp yerleştiriyoruz. Böylece beslenme sürecini daha güvenli hale getiriyoruz," şeklinde konuştu.

Ailelerin Önyargılarını Aşmak Önemli

Bazı ailelerin, yöntem konusunda önyargıları olabileceğini belirten Mazman, "Bu işlem cerrahi operasyon gerektirmeyen, endoskopik olarak uygulanan güvenli bir işlemdir. Daha önce pek çok hastamızda başarıyla sonuçlar elde ettik. Yutma disfonksiyonu veya kas hastalığı gibi nedenlerle beslenme problemi yaşayan hastalar için hayati bir çözüm sunuyor," ifadelerini kullandı.

Asiye'nin Annesi Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Asiye'nin annesi İrem Kızıldağ, deprem sonrası kızının sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek, "Daha önce burundan mideye yerleştirilen nazogastrik tüp kullanıyorduk. Bu yöntem, mamanın akciğere kaçma riski taşıyordu. Doktorlarımız daha güvenli olan gastrostomi yöntemini önerdi ve şimdi beslenmesi çok daha emniyetli hale geldi," dedi.

Uzman Görüşleri ile Desteklenen Tedavi Süreci

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kazım Zararcı, Asiye'nin dirençli epilepsi nöbetleri nedeniyle takip edildiğini ve tedavi sürecinde trakeostomi ve gastrostomi yönteminin kullanıldığını açıkladı. Zararcı, "Bu yöntemler, hastanın taburcu olduktan sonra evinde de yaşam kalitesini artırıyor," diye konuştu.

Hatay'dan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Eskişehir'e yerleşen Kızıldağ ailesinin 3 yaşındaki epilepsi hastası kızları Asiye'nin beslenmesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Mideye yerleştirilen beslenme tüpü) yöntemiyle sağlanıyor. Hastanenin Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman'ın gerçekleştirdiği işlemle güvenli beslenme sürecine geçen Asiye'nin tedavisi ve kontrolleri sürüyor.

Hatay'dan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Eskişehir'e yerleşen Kızıldağ ailesinin 3 yaşındaki epilepsi hastası kızları Asiye'nin beslenmesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Mideye yerleştirilen beslenme tüpü) yöntemiyle sağlanıyor. Hastanenin Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman'ın gerçekleştirdiği işlemle güvenli beslenme sürecine geçen Asiye'nin tedavisi ve kontrolleri sürüyor.