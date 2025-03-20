Nevşehir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu

Nevşehir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hasan B.'nin böbrekleri, iki hastaya nakledildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:00
Nevşehir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu

Nevşehir'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda eden 38 yaşındaki Hasan B.'nin böbrekleri, nakil bekleyen iki hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hasan B.'nin, bir süre önce trafik kazasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Hasan B.'nin ailesiyle görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile, nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanmasına karar verdi.

Ankara'dan gelen transplantasyon ekibi, gerçekleştirdiği operasyonla hastanın böbreklerini aldı. Böbrekler, nakil aracıyla Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hasan Tartar, organ bağışıyla iki hastaya yeniden yaşam umudu veren aileye başsağlığı diledi. Organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Tartar, bağış konusunda duyarlılığın artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya...

Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya nakledilecek. Böbrekler, nakil aracıyla Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine sevk edildi.

Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya...

Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya nakledilecek. Böbrekler, nakil aracıyla Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine sevk edildi.

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