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Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na İlişkin Boş Kadroları Yayınladı

Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için boş kadroları yayınladı; tercih başvuruları 27 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:36
Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na İlişkin Boş Kadroları Yayınladı

Boş Kadrolar Yayınlandı: 1928 Hekim Ataması Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında, 909'u pratisyen ve 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekim için atama yerlerini belirleyecek olan boş kadroları duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, boş kadrolara dair tercih başvurularının 27 Aralık saat 18.00'e kadar ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden, erişime açık olan Entegre Kurumsal İşlem Platformu'ndan yapılabileceği bildirildi.

Atama Talepleri ve Eş Mazeretleri

İlan edilen takvim içerisinde eş mazereti başvurusunda bulunmayan hekimlerin, göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazeretine dayalı atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu maddeye göre, nakil talebinde bulunabilmek için, ilgilinin bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

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