Ömre ömür katıyor, yaşlanmayı durduruyor! Pazarda kapış kapış satılıyor

Samsun'a bağlı Bafra Ovası'nda pırasa hasadı başladı. Çiftçiler, pırasanın verimin iyi olmasına rağmen pazardaki kıtlık nedeniyle ürünlerini satmakta zorlandıklarını söyledi.

PIRASA NEDEN TÜKETİLMELİDİR?

Pırasa, soframızda sıklıkla yediğimiz bir sebzedir ve sağlık açısından büyük faydaları vardır. Vitamin, mineral ve lif içeren besleyici bir sebze olan pırasa yemek birçok nedenden dolayı önemlidir. Pırasanın sağlığımıza faydaları şunlardır:





1. Sindirim sağlığı: Yeşil soğan lif açısından zengin bir sebzedir. Pırasa lifli yapısıyla sindirim sağlığını destekler, kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

2. Bağışıklık sistemini destekler: Pırasada bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Bu sayede ise vücudun hastalıklara karşı olan direci artmış olur.

3. Göz Sağlığı: Pırasa göz sağlığınızı koruyan A vitamini açısından zengindir. Özellikle yaşa bağlı olan görme kaybının önlenmesinde faydalıdır.

4. Kilo kontrolü: Pırasanın kalorisi düşüktür ve iyi bir lif yapısına sahiptir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olur. Tokluk hissi verirken vücuda düşük kalori alımını sağlamaktadır.

5. Antioksidan: Pırasadaki antioksidan özelliği sayesinde vücutta serbest radikallerle savaşmaya ve hücreleri korumaya yardımcı olunur.

Pırasanın yukarıda sıraladığımoz faydaları göz önüne alındığında düzenli bir şekilde pırasa tüketmek sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

Pırasayı salatalarda, yemeklerde ve çorbalarda kullanarak faydalarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi geliştirebilmek için sofranızda pırasaya mutlaka yer vermenizi öneririz.