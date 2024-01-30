Piyasada fırtına gibi esiyor, kabızlığa son noktayı koyuyor! Chia tohumu nedir ve nasıl kullanılır?

Chia tohumu içerdiği lif, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığa birçok fayda sağlıyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için büyük bir nimet olan chia tohumu, bağırsak hareketlerini artırarak sindirim sistemini düzenliyor. Böylece şişkinlik, karın ağrısı, kramplar gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor. Peki chia tohumunun faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl tüketilir? Detaylarda anlattık...

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Chia tohumunun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte bunlardan bazıları:

* Glutensiz bir besin olduğu için, gluten hassasiyeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir.







* Antioksidan içeriği ve mineraller ile yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur. Cilt sağlığı için de çok faydalıdır.

* Kalp sağlığını koruyucu özelliği bulunmaktadır. Kolesterol ve kan basıncını düşürür, damar tıkanıklığını önler.

* Diyabet hastalarının tedavisine destek olur. Kan şekerini dengeler, insülin direncini azaltır.

* Enerji verici özelliği bulunur. Sporcular ve zihinsel çalışanlar için ideal bir besindir.

* Metabolizmayı hızlandırır, kilo verme sürecine katkıda bulunur. Lif yapısı yüksektir ve tokluk hissini uzun süre verir.





* Kemik sağlığını korumada yardımcıdır. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi kemikleri güçlendiren mineraller içerir.

* Kanserle mücadele eder. Özellikle meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

* Vegan beslenen kişiler için önemlidir. Bitkisel bir protein kaynağıdır. Ayrıca süt tüketemeyenler için kalsiyum alternatifi sunar.

* Hamile kadınlar tarafından da tüketilebilir. Anne ve bebek sağlığı için gerekli olan folik asit, demir, kalsiyum gibi besin öğelerini içerir.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumu, neredeyse her türlü yiyeceğe eklenebilen çok yönlü bir besindir. Yoğurt, salata, smoothie, çorba, ekmek, kek, kurabiye gibi birçok tarifte kullanılabilir.





Chia tohumu, suya konulduğunda jel kıvamına gelir. Bu özelliği sayesinde, yumurta yerine de kullanılabilir. Ayrıca chia tohumu, suda bekletilerek veya çiğ olarak da tüketilebilir. Günde 2 yemek kaşığı tüketmek yeterlidir.

CHİA TOHUMUNUN ZARARLARI VAR MI?



Chia tohumu, genellikle güvenli bir besin olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda, dikkatli olmak gerekir. Bunlar şunlardır:

* Chia tohumu, yüksek miktarda lif içerir. Bu yüzden fazla tüketilmemesi gerekir. Aksi halde mide rahatsızlığı, gaz, şişkinlik, ishal gibi sorunlara neden olabilir.







* Chia tohumu, çok fazla su emen bir gıdadır. Bu yüzden tüketimiyle birlikte bol su da içilmesi ihmal edilmemelidir. Su içilmediği takdirde, bağırsaklarda tıkanıklığa yol açabilir.

* Lif tüketiminde sorun yaşayan kişiler, fazla chia tohumu tüketirse sindirim sistemi olumsuz etkilenebilir. Örneğin, irritabl bağırsak sendromu, divertikülit, ülseratif kolit gibi hastalıkları olanlar, doktorlarına danışmadan chia tohumu tüketmemelidir.

* Astım ve besin alerjisi olan kişiler, chia tohumu tüketmemelidir. Chia tohumu, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle susam, hardal, kişniş, kekik gibi bitkilerle aynı aileden olanlar, chia tohumuna karşı hassas olabilir.





* Küçük çocukların chia tohumu tüketmesi önerilmez. Çocukların sindirim sistemi, chia tohumunu sindirmekte zorlanabilir. Ayrıca boğulma riski de vardır.

* Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, chia tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Chia tohumu, kanın pıhtılaşmasını engelleyebilir ve kanama riskini artırabilir.

