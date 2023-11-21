Dudak üstü tüylerini küstüren kür! Bir kez sürünce tüyleri döküyor, yenilerinin çıkmasını engelliyor

Tüyler güneş ışığında çok dikkat çeker ve kadınları bu durum aşırı derecede rahatsız eder. Ağda ya da iple alınan tüyler yeniden çıktıklarında kalın ve sert bir şekilde çıkar. olayısıyla bu tüyleri almak yerine kalıcı olarak azaltmak, hatta yok etmek mümkün. Bunun için geliştirilen tüy dökücü kremlere ihtiyaç duymadan, doğal yöntemlerle evde hazırlanan tedavi tariflerini tercih edebilirsiniz.

Kolayca bulunabilen malzemelerle kısa sürede yapılabilecek tedavi tarifleri ile istenmeyen tüylerinizi azaltabilir, gönül rahatlığıyla dışarı çıkabilirsiniz. Bu sayede kalın ve koyu renkli tüy oluşumunun önüne geçmiş olursunuz. Ağda ve tüy dökme konusunda geliştirilen kremler gibi doğal ilaçlar anında sonuç vermez ancak düzenli kullanıldığında sağlıklı ve güvenilir şekilde kesin çözüm sağlar.





"Dudak üstü tüyleri azaltma kürü"

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tam yağlı süt

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Küçük bir kaseye 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı zerdeçal ekleyip iyice karıştırın. İki bileşenli karışımı bıyık bölgesine nazikçe ama iyice uygulamak için parmak uçlarınızı kullanın. Karışımın dudaklarınızın üst ve yanlarında kuruması için 30 veya 45 dakika bekleyin.

Daha sonra kuruyan karışımı soğuk suyla yıkayarak temizleyin.

Bu karışım amamen doğal olup, sorunsuz bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu prosedür gece boyunca kullanılabilir. İkinci haftadan sonra tüylerinizin eskisine göre daha az ve daha ince olduğunu fark edeceksiniz.