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Sağlık Bakanlığı’ndan korkutan uyarı! Bu marketten süt ürünleri alırken dikkat edin

BİM, alışveriş severler için heyecan verici bir promosyon dalgası başlatarak indirim rekabetinde öne çıkıyor. Bu hafta, süt ve süt ürünleri üzerindeki fiyatları yarı yarıya düşürerek tüketicilere cazip bir teklif sunuyor. Ekonomik sıkıntı içinde olan tüketiciler için, BİM'in bu indirimleri, bütçelerine katkıda bulunacak önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:30
Sağlık Bakanlığı’ndan korkutan uyarı! Bu marketten süt ürünleri alırken dikkat edin

BİM, market raflarındaki fiyat artışlarına karşı tüketicilere müjdeli haberler sunuyor. Gıda ve kişisel bakım ürünlerindeki yükselişe rağmen, Dost markasının süt ve yoğurt gibi temel ürünlerde uyguladığı indirimlerle hafta sonu alışverişlerine neşe katıyor. Bu indirimler, ekonomik baskı altındaki vatandaşlar için ciddi bir rahatlama ve mutluluk kaynağı oluşturuyor.

21 Mayıs'ta BİM'de İndirim Şöleni Başlıyor! 

BİM, 21 Mayıs Salı gününe özel bir kampanya ile Dost markasının süt ve süt ürünlerini yarı fiyatına sunuyor. Bu özel günde, sütten yoğurda, peynirden ayrana kadar birçok temel süt ürünü, cüzdan dostu fiyatlarla tüketicilere ulaşacak. İşte indirimli ürünler ve fiyatları:

  •   5 kg yarım yağlı Dost yoğurt sadece 147,50 TL
  •   750 gr laktozsuz yoğurt, 28,50 TL
  •   2 kg Dost az yağlı bidon yoğurt, 59,50 TL
  •   Bitkisel yağlı krema, 13,50 TL
  •   1000 gr tam yağlı taze kaşar peyniri, 220 TL
  •   Yarım yağlı dilimli tost peyniri, 184,50 TL
  •   Yarım yağlı eritme peyniri, 197,50 TL
  •   Lor peyniri, 47 TL
  •   Labne krem, 89,50 TL
  •   Yarım yağlı tost peyniri, 255 TL
  •   1 litre ekşi maya ayran, 23,50 TL
  •   1 litre ballı propolisli pastörize süt, 35 TL
  •   %1 yağlı süt, 26,50 TL
  •   Pınar marka 1 litre süt, 29,50 TL
  •   1 litre çikolatalı süt, 33,50 TL
  •   Çilekli kefir, 12,50 TL
  •   Dost ayran, 6,75 TL

BİM'de Süt Ürünlerinde İndirim Fırtınası! 

Yarım yağlı 5 kg'lık Dost yoğurt şimdi sadece 147,50 TL. Eğer laktoza hassasiyetiniz varsa, 750 gr'lık laktozsuz yoğurt 28,50 TL'ye sizin olabilir. Dost markasının az yağlı 2 kg'lık bidon yoğurdu ise 59,50 TL fiyat etiketiyle raflarda. Bitkisel yağlı krema ve 1000 gr'lık tam yağlı taze kaşar peyniri, sırasıyla 13,50 TL ve 220 TL'den satışa sunuluyor. Yarım yağlı dilimli tost peyniri ve eritme peyniri, 184,50 TL ve 197,50 TL gibi cazip fiyatlarla. Lor peyniri 47 TL, labne krem ise 89,50 TL. Ayrıca, yarım yağlı tost peyniri 255 TL, 1 litre ekşi maya ayran 23,50 TL, ballı propolisli pastörize süt 1 litre 35 TL, %1 yağlı süt 26,50 TL, Pınar marka 1 litre süt 29,50 TL, çikolatalı ve çilekli sütler ise litre başına 33,50 TL ve 12,50 TL. Ve nihayet, Dost ayran sadece 6,75 TL. BİM'deki bu indirimleri kaçırmayın ve alışveriş listenizi hemen hazırlayın!BİM Market

BİM'den Ekonomik Rahatlama: Süt Ürünlerinde Dev İndirim Fırtınası!

BİM'in sunduğu indirimler, mali baskı altındaki tüketiciler için ciddi bir maddi rahatlama sağlıyor. Haftalık promosyonlar, ekonomik sıkıntı içindeki alışveriş severlere uygun fiyatlı seçenekler sunarak, alışveriş bütçelerine katkıda bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünleri üzerindeki bu indirimler, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.

Marketler arasındaki fiyat rekabeti, BİM'in avantajlı indirimleriyle daha da alevleniyor. Bu rekabet, tüketicilerin satın alma gücünü güçlendirirken, pazarın genel sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor. BİM, bu indirimlerle müşteri memnuniyetini pekiştirirken, sadakatlerini de güçlendiriyor. Alışveriş meraklıları için bu indirim fırtınası, kaçırılmaması gereken bir avantaj olarak öne çıkıyor.

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