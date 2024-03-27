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Prenses Kate Middleton'ın kanser açıklaması sonrası uzman isim erken yaşta kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü açıklaması, tüm dünyayı şoke etti. Bu beklenmedik haber, erken yaşta kanser vakalarının artan yaygınlığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:20
Prenses Kate Middleton'ın kanser açıklaması sonrası uzman isim erken yaşta kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanserle mücadele ettiğini açıklaması, genç yaşta kanser vakalarının artışı konusunda yeniden dikkat çekti. 42 yaşındaki prenses, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından kanser teşhisi konulduğunu belirtti. Kemoterapi tedavisi aldığını ve tedavinin erken aşamasında olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, genç yaşta kanser vakalarındaki artışın önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, 1990 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde erken yaşta kanser vakalarının yüzde 79 arttığını gösteriyor. Uzmanlar, genç yaşta kanser vakalarının 2030 yılına kadar yüzde 31 artması öngörüsünde bulunuyorlar.

Ancak, bu artışın nedenini belirlemek henüz mümkün olmadı. Bazı uzmanlar, henüz keşfedilmemiş bir çevresel faktörün bu artışın arkasında olabileceğini öne sürdüler.

Veriler, kanser oranlarının tüm yaş gruplarında arttığını, ancak gençlerde vakaların daha hızlı arttığını gösteriyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 50 yaş altı kanser vakalarında görülen artış endişe verici boyutlarda. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye genç yaşta kanser vakalarında yüzde 66'lık bir artış yaşadı. Bu durum, uzmanlar tarafından "gençlerde kanser salgını" olarak nitelendiriliyor.

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