Prof. Dr. Civelek: Bilkent Şehir Hastanesi, Türkiye'deki Faz 1 Araştırmalarının Öncüsü

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Civelek'ten Klinik Araştırmalar Günü Mesajı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi Müdürü ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Civelek, 20 Mayıs Klinik Araştırmalar Günü dolayısıyla dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Civelek, "Türkiye'deki her 4 faz 1 araştırmadan biri Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sadece bilime katkı sunmakla kalmıyor, hastalara geleceğin tedavilerine bugünden ulaşma imkânı tanıyor," dedi.

Klinik Araştırmaların Önemi

Prof. Dr. Civelek, klinik araştırmaların hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik yenilikçi yöntemlerin bilimsel olarak değerlendirildiği önemli çalışmalar olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi, bu alandaki başarılarıyla sağlık hizmetlerinde yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya devam ediyor.

Geniş Araştırma Alanları

Civelek, hastanede başta akciğer, mesane, prostat, meme, cilt ve kemik kanserleri olmak üzere yüzlerce hastalığa yönelik araştırmaların yürütüldüğünü ifade ederek, "Araştırma alanlarımız yalnızca onkolojiyle sınırlı değil. Lösemi, hemofili, aşı çalışmaları, akciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalığı, kas ve göz hastalıkları, hipertansiyon, kalp krizi, alerjik hastalıklar, vajinal enfeksiyonlar, karaciğer hastalıkları, lupus, uyku bozuklukları, nadir hastalıklar ve Behçet hastalığı gibi çok geniş bir yelpazede tanı ve tedavi odaklı çalışmalar sürdürülüyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Araştırmalar ve Gelecek

Hastanenin, uluslararası çok merkezli araştırmaların önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayan Civelek, yürütülen çalışmaların büyük bölümünün faz 3 düzeyinde olduğunu belirtti. Ayrıca, "Türkiye'deki her 4 faz 1 araştırmadan biri Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılmaktadır. Bu araştırmalar, yalnızca bilime katkı sağlamıyor, aynı zamanda hastalara geleceğin tedavilerine bugünden erişim olanağı sunuyor," değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi Müdürü ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Civelek, 20 Mayıs Klinik Araştırmalar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, klinik araştırmaların hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik yenilikçi yöntemlerin bilimsel olarak değerlendirildiği çalışmalar olduğunu belirtti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi Müdürü ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Civelek, 20 Mayıs Klinik Araştırmalar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, klinik araştırmaların hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik yenilikçi yöntemlerin bilimsel olarak değerlendirildiği çalışmalar olduğunu belirtti.