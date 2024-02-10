Reçeteyi Şems Arslan yazdı: Bu karışımı gece yatmadan uygula, sarkmaları yok et, kırışıklıklardan kurtul

Şems Arslan kolajen maskesi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve cildinizi gençleştirebileceğiniz bir maskedir. Bu maske, cildinizi sıkılaştırır, nemlendirir, yeniler ve parlaklık verir. Bu sayede cildiniz daha sağlıklı, pürüzsüz ve genç görünür. Peki kolajen nedir, neden önemlidir? Kolajen maskesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...



KOLAJEN NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kolajen, vücudumuzdaki en önemli proteinlerden biridir. Cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz, bağ dokularımız ve tendonlarımızın yapısında bulunur. Kolajen, cildimizin sıkı, gergin, esnek ve sağlıklı görünmesini sağlar. Ayrıca cildimizi yaralanma, enfeksiyon ve yaşlanmaya karşı korur.





Kolajen, vücudumuzda amino asitler adı verilen yapı taşları tarafından üretilir. Ancak yaş ilerledikçe, vücudumuzun kolajen üretimi azalır. Bu da cildimizin kırışmasına, sarkmasına, lekelenmesine ve kurumasına neden olur. Bu nedenle, cildimizin kolajen seviyesini artırmak için dışarıdan destek almak gerekir. Bu destek, beslenme, takviye veya maske gibi yöntemlerle sağlanabilir.

ŞEMS ARSLAN KOLAJEN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Şems Arslan, katıldığı bir canlı yayın programında, evde kolayca yapılabilen bir kolajen maskesi tarifi verdi. Bu maske, cildin doğal kolajen salınımını uyarmak ve cildi gençleştirmek için etkili bir maskedir. Bu maske için gerekli malzemeler şunlardır:

* 1 yemek kaşığı patates nişastası

* 5 çay kaşığı havuç suyu

* 1 çay kaşığı bal

* 2 su bardağı ılık süt





* 1 çay kaşığı süt kaymağı

* 1 yemek kaşığı sıvı moomyo

Bu malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Yağlı kağıttan bir yüz maskesi kesin ve sıcak sütün içinde kalıbınızı ıslatın. Yüzünüzü tamamen temizleyin. Cildinize maskeyi uygulayın. Daha sonra cildinize, yağlı kağıt yüz maskesini takın. 25 dakika bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi durulayın. Nemlendirici krem uygulayın. Bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez, gece yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

ŞEMS ARSLAN KOLAJEN MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Şems Arslan kolajen maskesi, cildinize birçok fayda sağlar. İşte bu faydalardan bazıları:

* Cildi sıkılaştırır. Maske, içerdiği patates nişastası sayesinde cildi sıkılaştırır ve gerginleştirir. Patates nişastası, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltır.





* Cildi nemlendirir. Maske, içerdiği havuç suyu, bal ve süt kaymağı sayesinde cildi nemlendirir ve besler. Havuç suyu, cildin pH dengesini sağlar ve cilt kuruluğunu önler. Bal, cildi yumuşatır ve yatıştırır. Süt kaymağı, cildi nemlendirir ve parlaklık verir.

* Cildi yeniler. Maske, içerdiği sıvı moomyo sayesinde cildi yeniler ve canlandırır. Sıvı moomyo, cildin kolajen üretimini artırır ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Ayrıca cildi toksinlerden arındırır ve cilt lekelerini giderir.

ŞEMS ARSLAN KOLAJEN MASKESİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Şems Arslan kolajen maskesi, genel olarak güvenli ve faydalı bir maskedir. Ancak bazı durumlarda dikkatli olmak gerekir:

* Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, bu maskeyi kullanmadan önce doktorunuza danışın. Maske, içerdiği sıvı moomyo nedeniyle hormonlarınızı etkileyebilir veya bebeğinize zarar verebilir.





* Eğer cildinizde alerji, yara, enfeksiyon, egzama, sedef gibi sorunlar varsa, bu maskeyi kullanmadan önce doktorunuza danışın. Maske, cildinizi tahriş edebilir veya sorunları kötüleştirebilir.

* Eğer cildiniz çok hassas veya kuru ise, bu maskeyi çok sık kullanmayın. Maske, cildinizi kurutabilir veya kızartabilir. Maskeyi haftada bir kez veya daha az uygulayın ve nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmeyin.

