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Ruh Sağlığı Faktörleri: Psikiyatristin Önerileri

Dört kişiden biri ruhsal hastalıklara maruz kalıyor. Uzmanlar, stresle başa çıkmanın yollarını paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:12
Ruh Sağlığı Faktörleri: Psikiyatristin Önerileri

Ruhsal Hastalıklar ve Önemi

Her dört kişiden biri yaşamının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkileniyor. Bu istatistik, ruh sağlığının beden sağlığı kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Uzman Görüşleri

Psikiyatrist Dr. Hacer Kar Alhan, ruh sağlığını korumanın yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteklediği mesajında, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ruh sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ruh Sağlığını Koruma Yöntemleri

Alhan, stresle baş etmenin yollarından bahsetti:

  • Küçük molalar vermek
  • Rahatlama tekniklerini kullanmak
  • Hobilere zaman ayırmak
  • Spor yapmak
  • Gerekirse destek aramak

Ruhsal dengeyi sağlamak için bu yöntemlerin etkili olduğunu belirten Alhan, yaşamdaki zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olduğunu ifade etti.

Toplumsal Destek ve Profesyonel Yardım

Alhan, bir topluluğun parçası olmanın sağladığı güven duygusunu ve bunun ruh sağlığına katkısını da vurguladı. Duyguların kabul edilmesi ve güvenilir destek sistemleri oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak: Fiziksel rahatsızlıklar kadar ruhsal sorunlara da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Profesyonel yardım almanın ise güçsüzlük değil, kendimize verdiğimiz değerin göstergesi olduğunu ifade etti.

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