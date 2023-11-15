Saçı dökülen, kepeği olanın derdi bitecek! 100 yıllık reçete ile tüm şampuanlara veda edeceksiniz

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan saç dökülmesi ve kepek, birçok insanın kendine olan güvenini zayıflatmaktadır. İbn-i Sina, asırlardır süren kitabında kepekten anında kurtulmak için mucizevi bir tedavi öneriyor.

Saçı dökülen, kepeği olanın derdi bitecek! 100 yıllık reçete ile tüm şampuanlara veda edeceksiniz
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Saç ve saç derisinin sağlığı şimdilerde kişisel bakımın önemli unsurlarından biridir. Kuru, kıvırcık saçlar sağlıksız bir görünüm verir ve çirkin görünebilir.

İslam dünyasında en büyük filozoflardan birsi olarak tanınan İbn-i Sina, tıp alanındaki bilgeliği ve yüzyıllar öncesinde yazdığı kitaplarla tanınmaktadır. İbn-i Sina'nın eserleri saç ve cilt sağlığının korunmasına yönelik doğal önerilerle doludur. İbn Sina, saçınızın ve cildinizin sağlığının vücudunuzun sağlığıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı saçlar için doğadan gelen mucize yağları öneriyor. Peki, İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı eserlerde kepek sorununu temelden çözen sağlıklı saçlar için öneriler nelerdir? İşte yanıtı..

Saç dökülmesine İbn-i Sina kürü

BESLENME ALIŞKANLIĞI

İbn-i Sina, sağlıklı saç ve cilt için içsel bakımın önemini vurgulamaktadır. Gün içinde sağlıklı beslenmenin ve yeterli su içmenin kepeği azaltacağının altını çizmiştir.

DENGELİ YAŞAM

İbn-i Sina, saçın en büyük düşmanlarından birinin stres olduğunu söylüyor. Stres, düzensizlik ve hareketsiz yaşam tarzı saçlarınızı olumsuz etkileyerek saç dökülmesine neden olmaktadır. Sağlıklı saçların iyi bir uyku, düzenli egzersiz ve stressiz bir yaşam tarzı gerektirdiğini söylüyor. Dengeli yaşam, sağlıklı saçlarla kepeksiz saç derisinin en iyi habercisi olarak tanımlanır.

KEPEĞİN AZALMASINI SAĞLAYAN BİTKİ ÇAYLARI

Saç dökülmesine İbn-i Sina kürü

İbn-i Sina, bitkisel çayların saç derinizi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Düzenli olarak lavanta, nane, biberiye çayı içmenin kepeği azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

İBN-i SİNA’DAN MUCİZEVİ SAÇ KÜRÜ

İbn-i Sina, doğadaki doğal yağların saçın en iyi dostu olduğunu iddia ediyor. Sadece kepeğe değil, saçta oluşabilecek tüm rahatsızlıklara da çözümün bu yağlarda yattığını söylüyor.

Saç tellerini güçlendirmenin yanı sıra sağlıklı, hızlı uzayan saçlara yönelik mersin yağı ve kostas yağını (Udi Hindi) öneriyor. Saçlarınız dökülüp ellerinize yapışıyorsa ya da alopesi Areata hastasıysanız defne yağının tedavi olabileceği de vurgulanıyor.

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