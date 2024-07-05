Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Ülkemizde yetişen ısırgan otu bitkisi saçtan cilt sağlığına kalp sağlığına kadar çok sayıda fayda ile öne çıkan ürünlerden biri olarak biliniyor. Ünlü sağlıkçı ve bilim insanlarının da sıklıkla ürünlerinde kullandığı ısırgan otu, sindirimden cilt sağlığına kadar sayısız faydaya sahip olmasının yanı sıra oldukça ulaşılabilir bir ürün olarak öne çıkıyor. Hemen hemen her mutfakta bulunan ve ucuz bir ürün olan ısırgan otu, ülkemizde de kolaylıkla yetişiyor.

İbn-i Sina ve İbrahim Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin de şiddetle tavsiye ettiği ısırgan otu bitkisi hem tüketilebilen hem de çeşitli kürler halinde hazırlanarak kullanılabilen bir ürün olarak biliniyor. Yaz-kış her mevsim yetişen bu ürünün çayı da iç sindirimi düzenlemekte büyük bir rol oynuyor. Peki, önemli sağlıkçıların da önerdiği ısırgan otu hangi faydaları sağlıyor? Isırgan otu çayı nasıl bir etkiye sahip? Isırgan otu çay nasıl yapılır ve ısırgan otu nasıl tüketilmelidir? İşte meraklısına önemli sağlıkçılardan öğrenilen tüm detaylar…

Doğanın mucizesine güvenin!





Doğada mucizelerle dolu pek çok bitki bulunur. Bunlardan biri de binlerce yıldır tıbbi amaçlarla kullanılan ısırgan otudur. İbn-i Sina'dan İbrahim Saraçoğlu'na kadar birçok önemli isim, bu bitkiyi şiddetle tavsiye etmektedir. İşte ısırgan otunun sayısız faydaları ve bu mucize bitkinin çayının yapılışı!

Bağışıklığı güçlendirir

Isırgan otu çayı, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Düzenli tüketimi, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırarak hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir. İbrahim Saraçoğlu, ısırgan otunun portakaldan yedi kat daha fazla C vitamini içerdiğini vurgulamaktadır.

Eklem ağrılarını ve artriti hafifletir

Güçlü anti-enflamatuvar özelliklere sahip olan ısırgan otu çayı, eklem ağrıları, artrit ve diğer iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir. İltihaplanmayı azaltarak ağrıyı hafifletir ve hareket kabiliyetini artırır.

Detoks etkisi sağlar

Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan doğal bir detoks içeceğidir. Böbrek fonksiyonlarını destekler ve idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek taşlarının ve idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kabızlık ve basura karşı savaşır

Isırgan otu çayı, sindirim sistemi sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle sık sık mide krampları, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşayan kişilerin kullanması şiddetle tavsiye edilir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ve düzenli kullanımı basur gibi problemlerde yaşanan sancılarını hafifletir.

Kan şekerini düzenler

Isırgan otu çayı, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Diyabet hastaları için özellikle önerilen ısırgan otu ve ısırgan otu çayı, kan şekerini kontrol altında tutar.





Saç ve cildi pırıl pırıl yapar!

Saç ve cilt sağlığı denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan ısırgan otu, çok sayıda faydalı vitamin ve minerali içinde barındırır. Çayını yapıp saçlara sürmek saç dökülmesini azaltırken saçları daha parlak ve gür bir hale getirir. Ayrıca ciltte iltihaplanmayı azaltıcı etkisi sayesinde sivilce ve akne oluşumuna karşı savaşır.

Mevsimsel alerjilere karşı korur!

Antihistaminik özelliklere sahip olan ısırgan otu, yaz-kış-bahar mevsimlerinde meydana gelebilecek alerjik reaksiyonları hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle mevsimsel alerjilerde rahatlama sağlayabilir ve alerji semptomlarını azaltır. Ancak tüm bunlar için düzenli tüketimi önemlidir.

Kemik sağlığını destekler

Isırgan otu, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik sağlığı için önemli mineraller açısından zengindir. Kemik yoğunluğunu artırmada etkili olan ısırgan otu, osteoporoz riskini hafifletir ve genel kemik sağlığına fayda sağlar.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır?





Isırgan otu çayını evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte en pratik ısırgan otu çayı tarifi:

Malzemeler

1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otu yaprağı



2 su bardağı su



Tatlandırmak için isteğe bağlı olarak pudra şekeri, bal veya limon



Yapılışı

1. Suyu kaynatın.

2. Kaynar suyu ısırgan otu yapraklarının üzerine dökün. Daha sonra suyun altını kapatın.

3. Karışımı yaklaşık 5-10 dakika demlemeye bırakın.

4. Çayı süzerek fincana alın.

5. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri, bal veya limon ekleyerek tatlandırın.

Isırgan otu çayını yaparken nelere dikkat etmeli?

Isırgan otu çayı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişiler, ısırgan otu çayını tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Bilinçsiz bie şekilde fazla tüketimi sindirimde problemlere ve hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilir.