Sadece 4 malzeme ile tıkalı sinüsler şelale gibi açılacak !

Sinüs tıkanıklığı, sinüs enfeksiyonu, alerji ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların ortak bir belirtisidir. Sinüs tıkanıklığı, nefes almayı zorlaştırır, baş ağrısı, yüz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük gibi şikayetlere neden olur. Zaman zaman bazı nedenlerden dolayı sinüsler tıkanabilir. Böyle anlarda en kısa sürede sinüs temizleme gerekir. Sinüs tıkanıklığı neden olur ve sinüsler nasıl boşaltılır? İşte sinüs tıkanıklığına karşı en etkili karışım ve uygulama tekniği...

SİNÜSLER NEDEN TIKANIR?

Sinüslerimiz, çeşitli nedenlerle tıkanabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sinüs Enfeksiyonu

Sinüslerdeki iltihaplanma, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonundan kaynaklanabilir.





Bu durum, sinüslerdeki salgının akışını engeller ve tıkanıklığa neden olur. Sinüs enfeksiyonu, ateş, burun akıntısı, baş ağrısı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Alerji

Alerjenlere maruz kalmak, sinüslerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu reaksiyon, sinüslerdeki salgının artmasına ve şişmesine yol açar. Alerji, hapşırma, kaşıntı, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve koku kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Soğuk Algınlığı

Soğuk algınlığı, solunum yolu virüslerinin neden olduğu bir enfeksiyondur.





Bu enfeksiyon, sinüslerdeki salgının artmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

TIKALI SİNÜSLERE NE İYİ GELİR?

Evde hazırlayabileceğiniz doğal karışım sinüs tıkanıklığına oldukça fayda sağlıyor ve sadece dört malzeme ile yapılıyor. Bu malzemeler şunlardır:



* 1 bardak sıcak su



* 1 yemek kaşığı sirke

* Bir tutam kırmızı (cayenne) biber





* Bir tutam zencefil tozu

* 1 yemek kaşığı bal

Bu malzemeleri bir bardakta karıştırın ve günde 2-3 kez için. Bu karışım, sinüslerinizi açmak için mükemmel bir çözümdür.

EVDE HAZIRLAYACAĞINIZ DOĞAL KARIŞIM NASIL ETKİ EDER?



Evde hazırlayabileceğiniz doğal karışım, içindeki malzemelerin faydaları sayesinde sinüslerinizi açar ve rahatlatır. Bu malzemelerin etkileri şöyledir:

Sirke

Sirke, sinüs enfeksiyonuna neden olan bakterileri öldürür ve iltihabı azaltır. Ayrıca, sinüslerdeki salgının akışkanlığını artırır ve dışarı atılmasını kolaylaştırır.





Kırmızı Biber

Kırmızı biber, içindeki kapsaisin adlı madde sayesinde sinüsleri uyarır ve içindeki salgının dışarı atılmasını kolaylaştırır. Böylece sinüsleri temizler ve daha sağlıklı hissetmenizi sağlar.

Zencefil

Zencefil, sinüs enfeksiyonu, alerji ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların neden olduğu sinüs tıkanıklığına karşı etkili olan doğal bir dekonjestandır.





Ayrıca, zencefil, antienflamatuvar, analjezik ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde, zencefil, sinüslerdeki iltihabı, ağrıyı ve enfeksiyonu azaltır.

Bal

Bal, doğal bir antibiyotik, antiseptik ve antienflamatuvar maddedir. Bal, sinüs enfeksiyonuna neden olan bakterileri öldürür, iltihabı azaltır ve yaraları iyileştirir. Ayrıca, bal, boğaz ağrısı ve öksürüğe de iyi gelir.