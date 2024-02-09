Safra kesesi taşlarından kurtulmanın doğal yolu! Sadece 7 günde taşlara elveda de

Safra kesesi taşları, safra kesesinde oluşan sert ve kristalize maddelerdir. Safra kesesi taşları, ağrı, bulantı, kusma, sarılık gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Safra kesesi taşlarını cerrahi olarak aldırmak istemeyenler için doğal bir yöntem var. Peki safra kesesi nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemi haber içeriğimizde...



SAFRA KESESİ NEDİR?

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan armut şeklinde bir organdır. Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolar ve sindirim için ince bağırsağa gönderir. Safra sıvısı, yağların sindirilmesine ve vitaminlerin emilmesine yardımcı olur.





Ancak bazen safra sıvısının içindeki kolesterol, bilirubin veya kalsiyum gibi maddeler dengesizleşir ve safra kesesinde çökelerek taş oluşturur. Safra kesesi taşları, safra kesesinin iltihaplanmasına, safra kanallarının tıkanmasına ve karaciğer veya pankreas iltihabına yol açabilir.

SAFRA KESESİ TAŞLARI NEDEN OLUR?

Safra kesesi taşlarının oluşmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:



* Genetik faktörler

* Yaşlılık

* Cinsiyet (kadınlarda daha sık görülür)

* Obezite

* Hızlı kilo verme

* Yüksek kolesterol veya trigliserit seviyeleri





* Diyabet

* Hamilelik

* Hormon tedavileri

* Bazı ilaçlar

* Düşük lifli, yüksek yağlı veya yüksek şekerli beslenme

SAFRA KESESİ TAŞLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra kesesi taşları, bazen hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak taşlar, safra kesesi veya safra kanallarını tahriş ederse veya tıkarsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:



* Karın sağ üst bölgesinde veya sırtta şiddetli ve ani ağrı

* Ağrının göğüs, omuz veya boyuna yayılması

* Ağrının yemeklerden sonra veya gece artması





* Bulantı ve kusma

* Sarılık (cilt ve gözlerde sararma)

* Ateş ve titreme

* İdrar renginde koyulaşma

* Dışkı renginde açılma

SAFRA KESESİ TAŞLARI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Safra kesesi taşlarının teşhisi için doktorunuz fizik muayene, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanabilir. Görüntüleme yöntemleri arasında ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP) veya endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde safra kesesi ve safra yollarındaki taşların varlığı, sayısı, büyüklüğü ve yerleşimi belirlenebilir.





SAFRA KESESİ TAŞLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Safra kesesi taşlarının tedavisinde iki temel yöntem vardır: cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler. Cerrahi yöntem, safra kesesinin tamamen alınması (kolesistektomi) veya safra kesesi içindeki taşların parçalanması (litotripsi) şeklinde olabilir. Cerrahi yöntemler, safra kesesi taşlarının neden olduğu komplikasyonlar veya ağrı varlığında tercih edilir. Cerrahi dışı yöntemler ise safra kesesi taşlarını eritmek veya düşürmek için ilaç veya bitkisel tedavileri içerir. Cerrahi dışı yöntemler, safra kesesi taşlarının küçük ve kolesterol içerikli olduğu durumlarda veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda uygulanabilir.



SAFRA KESESİ TAŞLARINI DÜŞÜREN DOĞAL YÖNTEM NEDİR?

Safra kesesi taşlarını düşürmek için doğal bir yöntem olarak zeytinyağı ve limon suyu karışımı kullanılabilir. Bu yöntem, safra kesesinin kasılmasını ve safra akışını artırarak taşların düşmesini sağlar. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyebilirsiniz:



* Her sabah aç karnına bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve için. Bu karışım, safra kesesini yumuşatmaya ve temizlemeye yardımcı olur.

* Gün boyunca bol su için ve yağlı, kızartılmış, baharatlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Meyve, sebze, lifli gıdalar ve probiyotikler tüketin.

* Akşam yemeğinden sonra en az 4 saat aç kalın ve bu süre içinde su dışında bir şey içmeyin.

* Yatmadan önce bir bardak zeytinyağı ile bir bardak limon suyunu karıştırın ve yudum yudum için. Bu karışım, safra kesesinin kasılmasını ve taşların düşmesini sağlar.





* Karışımı içtikten sonra sağ tarafınıza yatarak uyuyun. Bu şekilde safra kesesinin boşalmasına yardımcı olursunuz.

* Sabah kalktığınızda bir bardak ılık su için ve tuvalete gidin. Dışkınızda yeşil veya sarı renkli taş parçaları görebilirsiniz. Bu, taşların düştüğünü gösterir.

* Bu yöntemi 7 gün boyunca tekrarlayın. Eğer taşlarınız çok büyükse veya ağrınız devam ederse doktorunuza başvurun.





Bu yöntem, safra kesesi taşlarının küçük ve kolesterol içerikli olduğu durumlarda işe yarayabilir. Büyük veya kalsiyum içerikli taşlar için cerrahi yöntemler gerekebilir. Ayrıca bu yöntem, safra kesesi iltihabı, safra kanallarının tıkanması, karaciğer veya pankreas iltihabı gibi komplikasyonlar varsa uygulanmamalıdır. Bu durumlarda doktorunuza danışmadan bu yöntemi denemeyin.