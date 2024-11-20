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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Aile Hekimliği Yönetmeliği Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin amacı ve hastane ziyaretleri üzerindeki etkilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:29
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Aile Hekimliği Yönetmeliği Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği Açıklamaları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Yönetmelik ve Akılcı İlaç Kullanımı

Memişoğlu, “Yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine asla müdahale etmiyor, ilaç yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor.” diyerek, akılcı ilaç kullanımı teşvik edildiğinin altını çizdi.

Tedavi ve Koruyucu Sağlık Hizmeti

Bakan Memişoğlu, “Biz hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıyız. Bizim meselemiz sağlığı yönetmektir.” diyerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin aile hekimleri aracılığıyla sağlanmasını istediklerini söyledi.

Aile Hekimleri İçin Yeni Teşvikler

Memişoğlu, aile hekimleri için düzenlenecek teşvik ödemelerine değinerek, “Aile hekimlerine ilave bir teşvik ödemesi yapıyoruz. Eğer aile hekiminin kayıtlı nüfusunun hastaneye başvuru oranı düşerse, ya da sabit kalırsa, daha fazla teşvik alacaklar.” şeklinde konuştu.

Yıllık Hedefler ve Gelir Kesintisi İddiaları

Komisyonda, vatandaşların hastaneye başvurmalarının aile hekimlerinin maaşını kesmeyeceğini vurgulayan Memişoğlu, “Aile hekimlerinin akşam işten sonra bile hastane başvurularını azaltacak hedefler koymaları gerekiyor.” dedi.

Şehir Hastaneleri Üzerine Değerlendirmeler

Şehir hastaneleri hakkında bilgi veren Memişoğlu, bu hastanelerin kamuya ait olduğunu ve yalnızca bazı desteklerin müteahhitler tarafından sağlandığını söyledi. Ayrıca, 2024 yılı bütçesi hakkında bilgi vererek, şehir hastanelerinin bütçesinin azalmaya başladığını belirtti.

Yurt Dışına Doktor Göçü Üzerine İstatistikler

Memişoğlu, 2024 yılında yurt dışına giden doktor sayısının 206 olduğunu ancak Türkiye’ye geri dönen doktorların sayısının 262 olduğunu ifade etti. Yabancı hekim kontenjanları ile ilgili ise, 17 bin 149 Türk mezun hekim ve 867 yabancı uyruklu hekime kontenjan açıldığını açıkladı.

Bütçeler Komisyon Tarafından Kabul Edildi

Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun açıklamalarının ardından, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi bütçeleri de komisyonda kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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