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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilecik'te Önemli Toplantı: Sağlık Yatırımları Tartışıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilecik'te sağlık yatırımları ve hizmetler üzerine yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:24
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilecik'te Önemli Toplantı: Sağlık Yatırımları Tartışıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı" Düzenledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilecik'teki Valilik binasında "Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantıda, kentte devam eden sağlık yatırımları ve hizmetlerle ilgili derinlemesine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Bilecik'in sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı sırasında Vali Şefik Aygöl, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve diğer yetkililerle etkili bir fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının Sonuçları ve Katılımcılar

Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da katıldı. Toplantı, katılımcılarla birlikte yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı"...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı"...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı" gerçekleştirildi.

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