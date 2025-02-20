Sağlık Bakanlığı'ndan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yangın Güvenliği Açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda yangın çıkış kapısının odaya dönüştürüldüğüne dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklama, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme sürecinin ardından yapıldı.

Yangın Önleme Tedbirleri İncelendi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Ocak 2025 tarihinde illere gönderilen Yangın Önleme Tedbirleri çerçevesinde söz konusu hastanede gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, yapılan değerlendirmelerde fuaye alanında yangın çıkışlarını etkilemeyecek bir depo oluşturulduğunu ancak bu durumun tekrar gözden geçirildiğini vurguladı.

Gerekli Düzenlemeler Yapıldı

Açıklamada, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yerinde değerlendirme sonucu fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir yangın çıkış kapısının eklendiği bilgisi verildi. Ayrıca, hastanede toplam üç adet yangın çıkış kapısının bulunduğu aktarıldı.

Bu düzenlemelerle, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın önceliği, sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında çalışanların ve hastaların güvenliğidir.