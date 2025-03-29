Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Yönetmelikle Sağlık Meslek Mensuplarına Serbest Çalışma Fırsatı

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yönetmelik, sağlık hizmetlerinin daha yaygın, erişilebilir ve etkin şekilde sunulmasına yöneliktir.

Hangi Meslek Grupları Kapsamda?

Yönetmelik, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire ve eş değer sağlık memurları, klinik psikolog, odyolog ve podologlar gibi meslek gruplarını kapsamaktadır. Bu kişiler, mesleki yetkinlikleri çerçevesinde sağlık meslek hizmet birimi açma ruhsatını Sağlık Bakanlığından alarak mesleklerini serbestçe icra edebilecektir.

Meslek Birlikleri ve İstihdam Fırsatları

Yönetmeliğe göre, aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek ortak sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Bu birimler, sadece aynı mesleği icra eden sağlık mensupları tarafından ruhsatlandırılacak. Yeni açılacak sağlık meslek hizmet birimleriyle birlikte fizyoterapi teknikeri, psikolog, odiyometri teknikeri gibi destek personeli için de istihdam fırsatları oluşacak.

Tıbbi Uygulama ve Denetim Standartları

Yönetmelik ile, sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi çerçevesinde hizmet verilecektir. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara, tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulabilecek. Yetki aşımı ile yapılan tıbbi uygulama, ilaç veya gıda takviyesi satışı kesinlikle yasaktır.

Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılması, sağlık hizmetlerini hastanelerle sınırlı olmaktan çıkararak toplum temelli ve birey odaklı bir hale getirecektir. Ek olarak, yeni birimlerin açılması, ilgili sağlık kurumlarındaki yoğunluğu ve bekleme sürelerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Hasta Hakları ve Uygulama Standartları

Her sağlık meslek hizmet birimi, gerekli donanımlara sahip olacak ve verilen hizmetler kayıt altında tutulacaktır. Hastalar, her işlem öncesinde bilgilendirilecek ve onay alınacaktır. Ayrıca hasta hakları korunacak, talep, şikayet ve öneriler için mekanizmalar oluşturulacaktır.

Sağlık meslek hizmet birimlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184 ibaresinin bulunduğu entegre karekod uygulaması zorunlu olacak. Bu birimlerin tabelasında mutlaka özel sağlık meslek hizmet birimi ibaresi yer alacaktır. Denetleme ve izleme süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilerek, sağlık meslek mensuplarının faaliyetleri düzenli olarak kontrol edilecektir.

Yönetmeliğin uygulanması ile tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için, bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları kurulacak ve bu komisyonlar, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak inceleyecektir.