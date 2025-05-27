Samsun'da Nadir Şah Damarı Tıkanıklığına Açık Kalp Ameliyatı

Samsun'da, nadir görülen bir durum olan çift taraflı şah damarı tıkanıklığı nedeniyle açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emrah Ereren, hastanın dünya genelinde bu tür bir durumu yaşayan üçüncü, Türkiye'de ise ilk hasta olduğunu belirtti.

52 yaşındaki Murat Şanlıer, nefes darlığı ve kalp ağrısı şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonrası çift taraflı şah damarında tıkanıklık tespit edildi. Dr. Ereren ve ekibi, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi.

Ameliyat sırasında kalbin durdurulmadığını ifade eden Dr. Ereren, hastanın tansiyonunu kontrol altında tutarak yüksek risk taşıyan operasyonun başarıyla geçtiğini kaydetti. Şanlıer’in durumu, yapılan indirekt baypas ameliyatları ile gözlemlendiği için felç geçirmeden erken dönemde tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Vaner Köksal, bu hastalığın çok nadir görüldüğünü ve tıkanıklıkların beyinde kanamaya yol açabileceğini belirtti. Şanlıer, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek kendisini kurtaran doktorlara teşekkür etti.

Samsun'da daha önce moyamoya hastalığı (kafatasındaki karotid arterinin tıkandığı veya daraldığı nadir kan damarı rahatsızlığı) olan ve ameliyat edilen hastanın, çift taraflı şah damarı tıkanıklığı başarıyla tedavi edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren (sağ 2), Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevli Doç Dr. Vaner Köksal (sol 2), açıklamalarda bulundu.

Samsun'da daha önce moyamoya hastalığı (kafatasındaki karotid arterinin tıkandığı veya daraldığı nadir kan damarı rahatsızlığı) olan ve ameliyat edilen hastanın, çift taraflı şah damarı tıkanıklığı başarıyla tedavi edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren (sağ 2), Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevli Doç Dr. Vaner Köksal (sol 2), açıklamalarda bulundu.