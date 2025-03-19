Samsun Şehir Hastanesi İnşaatı Tamamlanma Eşiğinde

Samsun'da inşaatı süren Şehir Hastanesi'nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 100'e yaklaştı, açılış süreci için geri sayım başladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:40
Samsun Şehir Hastanesi İnşaatı Tamamlanma Eşiğinde

Samsun Şehir Hastanesi İnşaatı Tamamlanma Eşiğinde

Samsun'da, Sağlık Bakanlığı'nın kamu kaynaklarıyla inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 100'e yaklaştığı bildirildi.

İnşaat Süreci Hızla İlerliyor

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede aylardır süren hummalı çalışmalara dikkat çekti. Uras, hastanenin fiziki durumunun son halini değerlendirdiklerini ifade etti.

Uras, toplantı sonucunda Samsun halkına müjdeli haberi verdi: “Şehir Hastanemizin açılış süreci için geri sayım başladı. Firma, Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat 2025 tarihinde geçici kabul başvurusu yapmıştır.” dedi.

Açılış Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Mayıs ayı içinde hastaneye yerleşme çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini aktaran Uras, gerekli tıbbi malzemelerin alımlarının tamamlandığını ve mefruşat malzemelerinin alım süreçlerinin son safhada olduğunu belirtti. Tıbbi cihaz ve ekipmanların büyük bir kısmının depolandığını vurguladı.

Uras, malzemelerin montaj ve taşınma süreçlerinin hazır bekletildiğini de sözlerine ekledi. “Bu anlamda bir zaman kaybımız olmayacak. Bize depo alanı açarak destek veren Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Son Durum ve Geçici Kabul Süreci

Şu anda hastane inşaatında, servis, acil, yoğun bakım ve laboratuvarlar gibi önemli tıbbi bölümlerin imalatlarının tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, su tesisatı testleri yapılırken, asansör ve kazan dairesi testlerinin de sürdüğü belirtildi.

Uras, trafo, jeneratör, çamaşırhane ve mutfak gibi bölümlerin hizmete hazır beklediğini vurgulayarak, tüm fiziki çalışmaların geçici kabul süreciyle birlikte 1,5 ay içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. “Son işlem olan validasyon testlerimizi de gerçekleştirdikten sonra hastanemizi açmayı umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Şehir Hastanesi İnşaatı Tamamlanma Eşiğinde
2
Evde Sağlık Hizmeti: 2,8 Milyon Hastaya Ulaştı
3
Mersin'de Organ Bağışı: 3 Hastaya Yeni Umut
4
Kız Çocuklarında Skolyoz Taraması Hayati Önem Taşıyor
5
Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı Uyarısı
6
Baharda Alerjik Rinit Belirtilerine Dikkat!
7
Gazze'deki Şifa Hastanesi Avlusunda Bulunan 61 Ceset Çıkarıldı

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!