Samsun Şehir Hastanesi İnşaatı Tamamlanma Eşiğinde

Samsun'da, Sağlık Bakanlığı'nın kamu kaynaklarıyla inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 100'e yaklaştığı bildirildi.

İnşaat Süreci Hızla İlerliyor

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede aylardır süren hummalı çalışmalara dikkat çekti. Uras, hastanenin fiziki durumunun son halini değerlendirdiklerini ifade etti.

Uras, toplantı sonucunda Samsun halkına müjdeli haberi verdi: “Şehir Hastanemizin açılış süreci için geri sayım başladı. Firma, Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat 2025 tarihinde geçici kabul başvurusu yapmıştır.” dedi.

Açılış Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Mayıs ayı içinde hastaneye yerleşme çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini aktaran Uras, gerekli tıbbi malzemelerin alımlarının tamamlandığını ve mefruşat malzemelerinin alım süreçlerinin son safhada olduğunu belirtti. Tıbbi cihaz ve ekipmanların büyük bir kısmının depolandığını vurguladı.

Uras, malzemelerin montaj ve taşınma süreçlerinin hazır bekletildiğini de sözlerine ekledi. “Bu anlamda bir zaman kaybımız olmayacak. Bize depo alanı açarak destek veren Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Son Durum ve Geçici Kabul Süreci

Şu anda hastane inşaatında, servis, acil, yoğun bakım ve laboratuvarlar gibi önemli tıbbi bölümlerin imalatlarının tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, su tesisatı testleri yapılırken, asansör ve kazan dairesi testlerinin de sürdüğü belirtildi.

Uras, trafo, jeneratör, çamaşırhane ve mutfak gibi bölümlerin hizmete hazır beklediğini vurgulayarak, tüm fiziki çalışmaların geçici kabul süreciyle birlikte 1,5 ay içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. “Son işlem olan validasyon testlerimizi de gerçekleştirdikten sonra hastanemizi açmayı umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.