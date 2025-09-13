SDÜ'de manyetik çiviyle boy uzatma ameliyatı hastayı ağrılardan kurtardı

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde manyetik çiviyle yapılan boy uzatma ameliyatı, bel ve ayak ağrısı çeken Uğur Can Yaşar'ı 4 cm uzama sonrası sağlığına kavuşturdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:27
Isparta'da gerçekleştirilen operasyon bölgenin ilk uygulaması olarak kayda geçti

Isparta'daki SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, bel ve ayak ağrısı şikâyetiyle başvuran Uğur Can Yaşara uygulanan boy uzatma ameliyatı ile hastanın şikâyetleri son buldu. Aydın'dan kente gelen Yaşar'a yapılan tetkikler ve değerlendirme sonrası manyetik çivi yöntemi tercih edildi.

Opr. Dr. Sefa Erdem Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu işlemin bölgede ilk olduğunu belirtti ve operasyonu şöyle anlattı: "Biz, hastamızda daha önce cerrahi müdahale gerektirdiğini düşündüğümüz bir rahatsızlık nedeniyle bu operasyonu yaptık. Bu ameliyatta manyetik çivi kullandık. Avantajı, tamamen kapalı bir cerrahi işlem olması. Son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirdik, hastamız da memnun. Bu tür cerrahilerin üniversitede yapılabiliyor olması, hastanemizin teknik altyapısı ve yöneticilerimizin desteği sayesinde mümkün oldu."

Karapınar, hastanın sağ bacağının soldakine göre daha kısa olduğunu ve uygulanan ameliyatla bu dengenin sağlandığını ifade etti.

Ameliyat sonrası süreçle ilgili konuşan Yaşar, ilk dönemin zor geçtiğini, 40 gün boyunca ayağına tam basamadığını aktardı. Doktorun kullandığı cihazın 4 santimetrelik uzama sağladığını belirten Yaşar, "Şimdi ağrılarım azaldı, işime geri döndüm. Tabanlık kullanmadan ayağımın yere tam basması, çok güzel bir duygu." dedi.

Operasyonun üniversite hastanesinde başarıyla uygulanabilmesi, kurumun teknik altyapısı ve yönetim desteği sayesinde mümkün oldu. Hastanın iyileşme süreci ve fonksiyonel kazanımları takip edilmeye devam ediyor.

Bel ve ayak ağrısı çeken hasta, Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen boy uzatma ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

