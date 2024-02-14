Sedef hastalığının dermanı bu kürde! Sadece 21 günde hastalığı yeneceksiniz

Prof. İbrahim Saraçoğlu, sedef hastalığına karşı şifalı bitkilerden oluşan kürler öneriyor. Bu kürler, doğal yollarla sedef hastalığını yenmeye yardımcı oluyor. Sedef hastalığıyla başa çıkmak için ne gibi yöntemler deneyebilirsiniz? Sedef Hastalığı nasıl tedavi edilir? Tüm merak edilenler haberimizde...

SEDEF HASTALIĞI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden çok daha hızlı büyümesi ve birikmesiyle karakterize bir otoimmün hastalıktır. Bu durum, ciltte iltihaplanma, kaşıntı, ağrı ve kanama gibi sorunlara yol açar. Sedef hastalığı vücudun herhangi bir yerinde görülebilir, ancak en sık dirsek, diz, göbek, sırt ve saçlı deride ortaya çıkar.





Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genetik, bağışıklık sistemi, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin rol oynadığı düşünülmektedir. Ailede sedef hastalığı öyküsü olanlar, bu hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Bağışıklık sistemindeki bazı bozukluklar, cilt hücrelerinin aşırı üretimine ve iltihaplanmaya neden olabilir. Enfeksiyonlar, stres, ciltte yaralanma, sigara, alkol, bazı ilaçlar ve beslenme gibi çevresel ve yaşam tarzı faktörleri de sedef hastalığını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

SEDEF HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sedef hastalığının tam bir tedavisi yoktur, ancak semptomları kontrol altına almak ve yaşam kalitesini artırmak için çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu seçenekler arasında topikal kremler ve merhemler, fototerapi (ışık terapisi), ağızdan alınan ilaçlar, biyolojik maddeler (enjeksiyonlar veya infüzyonlar) ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır.





Prof. İbrahim Saraçoğlu, sedef hastalığına karşı doğal bitkiler kullanılarak yapılan kürlerin de etkili olduğunu söylüyor. Saraçoğlu, sedef hastalığına karşı iki farklı kür öneriyor: Isırgan otu kürü ve kereviz kürü. Bu kürlerin, ciltteki iltihabı azalttığı, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.

ISIRGAN OTU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Isırgan otu kürü için gerekli malzemeler şunlardır:

* 1 su bardağı su

* 1 tatlı kaşığı kuru ısırgan otu





Yapılışı:

* Su kaynatılır ve kuru ısırgan otu eklenir.

* 5 dakika demlenmesi beklenir ve süzülür.

* Sabahları aç karnına ve akşamları yatmadan önce birer bardak içilir.

* Bu kür, 21 gün boyunca uygulanır. 7 gün ara verildikten sonra tekrarlanabilir1.

KEREVİZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?



* 1 litre su

* 1 adet kereviz sapı

Yapılışı:

* Su kaynatılır ve kereviz sapı küçük küçük doğranarak eklenir.

* 15 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

* Günde 3 defa, yemeklerden yarım saat önce birer bardak içilir.





Bu kür, 21 gün boyunca uygulanır. 7 gün ara verildikten sonra tekrarlanabilir