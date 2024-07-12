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Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

Tükettiğiniz bu besinin mideye olan zararlarını duysaydınız bir daha evinize bile sokmazdınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:14
Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

Bu besinler resmen mideyi deliyor! Zararları çok büyük! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN

Her evde sevilerek tüketilen bazı besinlerin mideye olan zararlarını pek kimse bilmiyor. Kızartılan besinler fazla yağ barındırdığı için sindirilmesi uzun sürer ve midenin onları parçalayabilmesi için fazla asit kullanması gerekir. İçinde olan C vitamini, potasyum ve lif açısından çok faydalı olan turunçgiller reflü problemine neden olabilir. Eğer reflü probleminiz varsa gazlı içecekler tüketmeyi kesinlikle bırakmalısınız. 

mideye zararlı yiyecekler

Çikolata içinde LES'de basınç azaltan metilksantin olduğu için yemek borusu alt kısmı gevşer ve asit yukarı çok daha rahat şekilde çıkar. Bu sebeple çikolata da reflüyü tetikleyebilir. Reflüsü olan insanların kahve ve kafein içerikli içeceklerden de uzak durmaları gerekir. Domates tüketimi de asit üretimini kötüleştirebilir. 2020 senesinde 100 reflü hastası üstünde yapılan araştırma sonuçlarına göre baharatlı yiyecekler reflüyü en çok tetikleyen besinler arasında yer alıyor. 

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