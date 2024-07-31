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Şırnak'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

Silopi'de rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a taşındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:22
Şırnak'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

Şırnak'ta Acil Sağlık Müdahalesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, aniden rahatsızlanan 3 yaşındaki Eslem T. için özel bir sağlık müdahalesi gerekti. Ailesi, çocuğun uyanmaması üzerine Silopi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerden Sonra Sevk Kararı

Hastanede yapılan hemen hemen tüm tetkiklerin sonuçları dikkate alındığında, Eslem T.'nin daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi.

Ambulans Helikopterle Nakil

Bu kapsamda, çocuk ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Acil sağlık hizmetleri ekibi, çocuğun güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması için titizlikle çalıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

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