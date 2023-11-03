Soğuk algınlığına birebir çözüm: İçen hasta olmuyor

Havaların soğumasıyla beraber grip ve soğuk algınlık hastalıkları artış gösterirken bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek uyarılar geldi. Kış aylarında yetişen bu meyve sizi hastalıklardan koruyacak.

Soğuk algınlığına birebir çözüm: İçen hasta olmuyor
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Kasım ayıyla beraber hastalıklarda görülmeye başlandı. Uzmanlar tarafından kış mevsimini işaret eden uyarılar yapılırken grip, tansiyon, kabızlık ve birçok sağlık sorununa karşılık etkili sonuçlar gösteren ayva tüketimine dikkat çekildi.

Antioksidanlar arasında görülen vitaminler ayvada sıklıkla rastlanırken vücudu toksinlere karşı koruyarak kalkan görevini aldı. Hastalıklara neden olan radikalleri engellerken oksidatif hastalıklara karşı koruma yaparak halsizlik önlenir. C vitamini açısından zengin olurken günlük orta boy ayva tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayvanın içerisindeli liflerden ötürü sindirim sistemi düzenlenirken kabızlık sorununa ise son veriyor. Ayva ishal hastalığına iyi gelirken suda çözünmeyen ishal durumlarında dışkı katılaşıyor.

ayva tketimi

AYVANIN YARARLARI

Ayva tüketilmesinde birçok yarar varken bunların başında ise damar sağlığı geliyor. Damar tıkanlığının önüne geçerken kolestrolü dengeye sokuyor.

Vücuda yeterince besin lifi kazandırırken bağırsakları korur.

Hemoroid gibi rahatsızlıklarının görülme oranı en aza indirilir.

Potasyu bakımınan zengin olduğundan kan basıncı seviyesini kontrol eder.

Ayvanın içerisinde olan maddelerle böbrek sağlığı korunurken böbrek sağlığı olumlu etkilenir.

Enzim ve bileşenler doğal ağrı kesicidir.

Eklem bölgelerinde ki ağrıları en aza indirir.

Ne yaparsa yapsın geçmeyen öksürükler için etkili olan ayvaların yatmadan önce tüketilmesi öneriliyor. 

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