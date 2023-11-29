Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor

Bu öneriler çatlak ve kuru ellere kesin çözüm! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇATLAK VE KURU ELLERE ÇÖZÜM

Kuru ve çatlak ellerden kurtulmak için ellerinizi her yıkadıktan sonra nemlendirmeniz gerekiyor. Nemlendirici içeriği yüksek ürünlerle günlük en az iki kere uygulamanız gerekli. Evde doğal malzemelerle el maskeleri hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı, bal, limon ve su karışımıyla ellerinizin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.





Ev işi yaparken ve soğuk havalarda eldiven kullanırsanız ellerinizin çatlamasını önleyebilirsiniz. Haftada bir ya da iki kere düzenli şekilde el peelingi yapılarak kan dolaşımını artırabilirsiniz. Ellerinizde çatlaklar oluştuysa bunun için üretilen çatlak onarıcı kremleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde ellerinizdeki nem oranını artırabilir ve çatlaklardan kurtulabilirsiniz.