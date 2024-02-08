Sütün içine katıp günde 2 kere tüket, öksürüğü kesecek bronşiti önleyecek!

Kuru incir, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve. Peki kuru inciri sütün içinde bekletip içerseniz ne olur? İşte merak edilen o detay...

SÜT VE KURU İNCİR KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Sütte bekletilen kuru incir, çok basit bir şekilde hazırlanabilir. Yapmanız gereken tek şey, bir bardak sütü kaynatmak ve içine 3-4 adet kuru incir atmak. Sütü ocaktan almadan önce biraz karıştırın ve incirlerin yumuşamasını sağlayın.





Sütü bir kaseye dökün ve incirleri de üzerine koyun. Bu karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez için.

SÜT VE KURU İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Sütte bekletilen kuru incirin faydaları saymakla bitmez. İşte bunlardan bazıları:

Öksürüğü Keser

Kuru incir, balgam söktürücü ve öksürük kesici özelliğe sahiptir. Süt ise boğazı yumuşatır ve tahrişi azaltır. Bu ikisinin birleşimi, özellikle kış aylarında sık görülen öksürük sorununa iyi gelir.





Bronşiti Önler

Kuru incir, solunum yollarını temizler ve enfeksiyonlara karşı korur. Süt ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Bu ikisinin birleşimi, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının oluşmasını önler veya tedavisine yardımcı olur.

Alzheimer Riskini Azaltır

Kuru incir, beyin sağlığı için önemli olan B vitaminleri, potasyum, magnezyum, çinko, bakır ve manganez gibi mineralleri içerir. Süt ise kalsiyum, fosfor, demir ve K vitamini gibi kemik ve sinir sistemi için gerekli olan besinleri sağlar. Bu ikisinin birleşimi, hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarını destekler ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltır.

Kalp Sağlığını Korur

Kuru incir, kan basıncını düzenleyen ve kalp krizi riskini azaltan potasyumdan zengindir. Süt ise kolesterolü düşüren ve damar tıkanıklığını önleyen kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu ikisinin birleşimi, kalp sağlığını korur ve kalp damar hastalıklarının oluşmasını engeller..

Kanserle Savaşır





Kuru incir, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan fenolik bileşikler içerir. Süt ise protein, kalsiyum ve D vitamini gibi kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen besinleri sağlar. Bu ikisinin birleşimi, vücutta serbest radikallerin oluşmasını önler ve kanserle savaşır.

Kemikleri Güçlendirir

Kuru incir, kemik yoğunluğunu artıran ve kemik erimesini önleyen kalsiyum, fosfor, magnezyum ve K vitamini gibi mineralleri içerir. Süt ise kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, fosfor, demir ve D vitamini gibi besinleri sağlar. Bu ikisinin birleşimi, kemikleri güçlendirir ve kırılma riskini azaltır .





Sütte bekletilen kuru incir, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek. Günde iki kez tüketerek, bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Ancak her besinde olduğu gibi, sütte bekletilen kuru inciri de aşırıya kaçmadan ve doktorunuza danışarak tüketmeniz gerektiğini unutmayın.