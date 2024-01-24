Uykunuzdan kabusla uyanıyorsanız dikkat! Sebebi sizi hayrete düşürecek

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olan bireylerin sırtüstü uyumaktan kaçınmaları öneriliyor. Nöroloji ve Uyku Tıbbı Şefi Dr. Lisa Billars, bu durumu açıklarken KOAH'lı kişilerde sırtüstü uyumanın, hoş olmayan rüyalara neden olabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...





KOAH'LI BİREYLERİN SIRTÜSTÜ UYUMAKTAN KAÇINMASI GEREKİYOR

KOAH hastalarında sırtüstü pozisyonda uyumanın, yan veya yüz üstü pozisyonlara kıyasla daha kötü apne durumlarına yol açabileceği biliniyor. Solunumda yaşanan dalgalanmaların "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyebileceği ve apne durumunun boğulma hissine neden olabileceği ifade ediliyor. Bu durumlar, rahatsız edici rüyaların veya kabusların gelişimine katkıda bulunabilir.





Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, sol tarafına yatan hastalarda kalp aktivitesinde değişiklikler gözlemlenmiştir. Sol tarafına uyuyan bireylerde kalp aktivitesindeki bu değişikliklerin stres belirtisi olabileceği belirtilmiştir. Araştırmacılar, sol taraf pozisyonunun kalbin minimum miktarda sola ve sağa kayma olasılığının daha yüksek olduğunu, bu nedenle kalp aktivitesinde değişikliklere neden olduğunu açıklamışlardır. Öte yandan, sağ taraf pozisyonunu tercih edenlerin kalp aktivitesinde neredeyse hiç değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

Ancak, bu pozisyonun sağlık sorunlarına yol açabilmesi için önceden kalp hastalığı veya kalp yetmezliği gibi sorunların bulunması gerektiği belirtilmektedir. Sağlıklı bireylerde bu pozisyonun olumsuz etkilerinin daha az olası olduğu ifade edilmektedir.

Gece korkunç rüyalar görmek ve uyanmak bilimsel bir temele dayanıyor. Yapılan araştırmalar, uyku pozisyonunun bu durumu etkilediğini gösteriyor. Özellikle sol tarafa dönük uyumanın, kabus görme ihtimalini artırdığı ortaya konmuştur. Bu durum, uyku pozisyonunun genel sağlık üzerinde avantaj ve dezavantajları olduğunu gösteriyor. Vücudun uyku sırasında aldığı duruşun yaşla birlikte değişebileceği veya sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceği belirtilirken, uyku miktarının ve ertesi gün yaşanacak ağrıların belirlenmesinde etkili olabileceği vurgulanmaktadır. Ancak, yapılan araştırmaya göre bu durum sadece uykunun kalitesini değil, rüyaların niteliğini de etkileyebilir.

Sol tarafa yatmanın kabuslara neden olma potansiyeli, yapılan bir çalışma ile ortaya konmuştur. Araştırmacılar, sol tarafına dönük uyuyan bireylerin kötü rüyalar görmeye daha yatkın olduğunu belirtmektedir. Sol tarafa yatanların kabus görme ihtimalinin yüzde 41 olduğu tespit edilmişken, sağ tarafa yatanların bu tür rüyalar görmeme olasılığının yüzde 15 olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, uyku pozisyonunun rüyalar üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Bilimsel bir temele dayanan bu araştırma, uyku alışkanlıkları ve rüya deneyimleri arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sol tarafta uyuma eğiliminin kabuslarla ilişkilendirilmesi, bireylerin uyku pozisyonlarına dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, kabusları minimize etmek veya engellemek isteyen kişiler, uyku alışkanlıklarını gözden geçirerek sağlıklı bir uyku pozisyonu seçmeye çalışabilirler.