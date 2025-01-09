TBMM'de Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Kabul Edildi

Genel Sağlık Sigortası'na dair yasa teklifi TBMM'den geçerken, imalat sektörüne yönelik önemli indirimler ve yeni düzenlemeler onaylandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 01:12
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Kabul Edildi

Genel Sağlık Sigortası'nda Tarihi Adım

Türk Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar ile ilgili kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Bu yasal düzenleme ile birlikte, imar sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Uzatma Yetkisi Cumhurbaşkanına

Cumhurbaşkanına, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisi verilirken, 2008 yılı Ekim öncesi hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalıların aylık hesaplamalarındaki mevcut uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Yeni Aylık Bağlama Düzenlemeleri

Astsubay ve polis adaylarına yetim aylığı bağlanması; ayrıca erkek çocuklara ikinci lisans ve yüksek lisans kayıtlarında aylık ödenecek. Sigortalılığı 31 Aralık 2008 tarihinden önce başlayanların yaşlılık aylığına erişim koşulları da netleştirildi.

Engellilere Yönelik Emeklilik İşlemleri

Engelliler için emeklilik işlemleri, çalışma gücü kaybı oranına göre değerlendirilecek. Mevcut aylıkların kesilmeyeceği ve SGK tarafından yürütüleceği duyuruldu.

Tarımsal Faaliyetlerde Bildirim Yükümlülükleri

Tarım sektöründeki sigortalıların bildirim yükümlülükleri kaldırılarak, ziraat odalarının geçmiş dönem kayıtlarından kaynaklı zorlukların önüne geçilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yenilikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇASMER) ve çalışma sürecine yönelik yeni tanımlar belirlendi. Ayrıca, acil durumların bildirilmesi için gereken prosedürlerin netleştirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, 10'dan az çalışanı bulunan iş yerleri de kamu kuruluşlarından hizmet alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirebilecek. Kanun, yayımlandığı ayın başından itibaren yürürlüğe girecek.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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