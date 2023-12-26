Vücudunuzda bu belirtileri hissettiğiniz an doktora koşun! Acil servisler vakalarla patladı

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklar hızla artarken, Çorlu Devlet Hastanesi'nde acil servis talepleri büyük bir ivme kazandı. Başhekim ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış olduğunu ve hastaların çeşitli virüslere maruz kalarak karmaşık bir tabloyla karşılaştığını ifade etti. Günde 750 ile 1000 arasında olan acil servis başvurularının şu anda 1750 ile 2 bin arasında değiştiğini açıklayan Doç.

Dr. Doğan, kış mevsiminin geç başlamasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve gribal enfeksiyonlarda belirgin bir artış olduğunu vurguladı. Bu yılın, birbirinden farklı etkenlerle mücadele etmeyi gerektiren bir dönem olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, hastalarda uzun süren ateş, kas ağrıları, eklem ağrıları ve halsizlik gibi belirtiler gözlemlediklerini söyledi. Vücudun adeta bir virüs potpurisiyle karşılaştığını ifade eden Doç. Dr. Doğan, hastalıkların seyrinin uzadığını ve iyileşen hastaların farklı virüslere maruz kalarak benzer şikayetlerle tekrar başvurabileceğini belirtti. Bu süreçte hastaların daha dikkatli olmalarını ve hastalıkların yayılmasını önlemek adına hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uymalarını önemle vurguladı.





Doç. Dr. Mustafa Doğan, aile içinde bir döngü oluşturan virüslerin çocuklar aracılığıyla yayıldığına vurgu yapıyor. Özellikle çocuklardan başlayarak aile bireylerine bulaşan hastalıkların, toplu yaşam alanlarında daha etkili olduğunu ifade ediyor. Bu durumu hafifletmek için alınabilecek tedbirleri sıralayan Doç. Dr. Doğan, özellikle semptomatik tedavi, bağışıklık sistemini güçlendiren besin öğeleri, yeterli uyku ve dijitalden uzaklaşma gibi adımların önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, özellikle genç çocukların uzun süre bilgisayar başında vakit geçirdiğine dikkat çekiyor ve bu süreçte beslenmeyi unutabileceklerine işaret ediyor. Enfeksiyon süreçlerinde sıvı kaybına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, sıvı tüketiminin önemini vurgulayarak, enfeksiyon belirtileri gösteren çocukları okula göndermemeyi öneriyor. Virüsün daha fazla yayılabileceği toplu yaşam alanlarında ve kapalı ortamlarda sosyal mesafenin korunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Doğan, bu önlemlerin hastalıkların yayılmasını engellemede kritik bir rol oynayabileceğini dile getiriyor.





Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu hastalıklarının birden fazla virüs tarafından tetiklendiğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki değerlendirmelerine referansla, mevsim koşullarının etkisi altında farklı virüs türleriyle karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyor.





Alt solunum yolu enfeksiyonlarına daha az rastlanıldığını vurgulayan Doğan, bu durumun zatürre tablosu oluşturmadığını belirtiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha kalıcı olduğuna dikkat çeken Doğan, bu nedenle öksürüğün uzun sürebileceğini ifade ediyor. Soluk borularını nemli tutma, daha fazla sıvı tüketme, pastil kullanma gibi tedbirlerle öksürük semptomlarını kontrol altına almanın önemine vurgu yapıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyulmayan vakalarla karşılaştıklarını belirten Doğan, özellikle çocuklarda durumun daha karmaşık seyredebileceğini ve bu nedenle çocukları yatırarak takip etmenin gerekebileceğini ifade ediyor. Zira ilerleyen süreçte bakteriyel enfeksiyonların eklenme olasılığına işaret ediyor.