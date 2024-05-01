Yaşlanmayı şak diye durduran meyve! Her gün yiyende kırışıklıktan eser kalmıyor

Sağlıklı, genç görünen bir cilt, yalnızca cilt bakım ürünlerine değil, tüketilen besinlere de bağlıdır. Diyetisyen Edanur Usta, dengeli beslenmenin cilt sağlığını ve yaşlanmayı yavaşlatan etkilerini detaylandırdı.

Renkli sebze ve meyvelerden günde 5-7 porsiyon (2-3 porsiyonu meyve, 3-4 porsiyonu sebze) tüketmek, sağlıklı bir cilt için önemli bir adımdır. Bu besinler, cildin elastikiyetini ve nemini korurken aynı zamanda yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Havuç:

A vitamini açısından zengin olan havuç, cilt sağlığını korur ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Antioksidanlar sayesinde cilt dokusunu iyileştirir, elastikiyeti artırır ve yaşlılık lekelerini azaltır.

Çilek:

Çilek, cilt sağlığını destekleyen C vitamini ve diğer antioksidan bileşenlerle doludur. C vitamini, cilt elastikiyetini artırarak kolajen üretimini destekler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.





Kuruyemişler:

Sert kabuklu yemişler, cildin elastikiyetini artıran ve cilt sağlığını koruyan E vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda çinko ve selenyum gibi antiinflamatuar bileşenler içerir.

Balık:

Omega-3 yağ asitleriyle zengin olan balık, ciltteki kızarıklığı ve tahrişi azaltır, cildi ultraviyole ışınlarından korur ve nem dengesini sağlar.

Su:

Su, cildin yüzeysel ve derin nemlenmesini destekleyerek cilt fizyolojisini iyileştirir. Günde en az 2 litre su tüketimi önerilir.

Polifenoller:

Bitkilerde yaygın bulunan bu bileşikler, cilt yaşlanmasını önler ve cilt hücrelerini ultraviyole radyasyondan korur. Nar, yeşil çay ve üzüm çekirdeği zengin polifenol kaynaklarıdır.



Yeterli protein alınmaması cilt kuruluğu ve elastikiyet kaybına neden olabilir. Yumurta, et ve balık gibi protein kaynaklarının tüketimi önemlidir.

Cildin Erken Yaşlanmasını Önleyen İpuçları:

Sigara ve alkol tüketimini sınırlandırın.

Yüksek yağlı diyetlerden kaçının.

Buharda haşlama ve fırınlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.

Yüksek şeker alımından kaçının.

Sağlıklı beslenme ve doğru yaşam tarzı tercihleri, cildinizi koruyarak genç ve sağlıklı kalmanızı sağlayabilir. Bu ipuçlarına uyarak cildinizde gözle görülür bir fark yaratabilirsiniz.