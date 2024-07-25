Yaz Aylarında Cilt Sağlığınızı Koruma Rehberi

Yaz Aylarında Cilt Problemlerine Dikkat

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Birol Kaldan, yaz aylarında cilt sağlığının korunması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Güneş Koruma Önceliğiniz Olmalı

Kaldan, yüksek koruma faktörlü (SPF 30 veya daha yüksek) güneş kremlerinin, UV ışınlarından korunmanın anahtarı olduğunu belirtti. "Güneşten yayılan ultraviyole ışınları, cilt kanseri ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olabilir" diyor. Bu nedenle, güneş kremi seçerken UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrum koruma sağlayan ürünler tercih edilmelidir.

Uygulama Sıklığı

Kaldan, güneş kreminin dışarı çıkmadan önce en az 20 dakika önce uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Güneş kremi, dışarıda geçirilen her iki saatte bir yeniden uygulanmalıdır. Yüzme, terleme veya havlu ile kurulanma sonrasında da tekrar edilmeli" dedi. Unutulmaması gereken diğer önemli noktalar ise kulaklar, boyun, eller ve dudaklar gibi açıkta kalan tüm bölgelere de uygulama yapılması gerektiğidir.

Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaldan, cilt bakımı rutininin yaz aylarında nem dengesini korumaya odaklanması gerektiğini belirtti. Hafif, su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir. "Haftada bir kez peeling yaparak ölü hücreleri temizlemek, cildi canlı tutar" diye ekliyor. Yeterli su tüketimi de cilt sağlığı için kritik bir unsurdur.

Deniz ve Havuz Etkileri

Güneşin yanı sıra, deniz ve havuz suyu da cilt üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Klor, ciltte kuruluk ve tahriş oluşturabileceği gibi, deniz suyu cilt problemlerine yardımcı olabilecek mineraller barındırmaktadır. Kaldan, "Yüzme sonrasında cilt temiz su ile durulanmalı ve nemlendirici uygulanmalıdır" diye belirtti.

Sonuç olarak, yaz aylarında cilt sağlığını korumak için süreklilik ve dikkat önemlidir. Herkese sağlıklı bir yaz dileriz!

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Birol Kaldan, açıklamalarda bulundu.