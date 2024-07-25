Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yaz Aylarında Cilt Sağlığınızı Koruma Rehberi

Yaz aylarında cilt problemlerine karşı alınabilecek önlemler ve bakım önerileri hakkında uzman görüşleri.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:42
Yaz Aylarında Cilt Sağlığınızı Koruma Rehberi

Yaz Aylarında Cilt Problemlerine Dikkat

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Birol Kaldan, yaz aylarında cilt sağlığının korunması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Güneş Koruma Önceliğiniz Olmalı

Kaldan, yüksek koruma faktörlü (SPF 30 veya daha yüksek) güneş kremlerinin, UV ışınlarından korunmanın anahtarı olduğunu belirtti. "Güneşten yayılan ultraviyole ışınları, cilt kanseri ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olabilir" diyor. Bu nedenle, güneş kremi seçerken UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrum koruma sağlayan ürünler tercih edilmelidir.

Uygulama Sıklığı

Kaldan, güneş kreminin dışarı çıkmadan önce en az 20 dakika önce uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Güneş kremi, dışarıda geçirilen her iki saatte bir yeniden uygulanmalıdır. Yüzme, terleme veya havlu ile kurulanma sonrasında da tekrar edilmeli" dedi. Unutulmaması gereken diğer önemli noktalar ise kulaklar, boyun, eller ve dudaklar gibi açıkta kalan tüm bölgelere de uygulama yapılması gerektiğidir.

Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaldan, cilt bakımı rutininin yaz aylarında nem dengesini korumaya odaklanması gerektiğini belirtti. Hafif, su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir. "Haftada bir kez peeling yaparak ölü hücreleri temizlemek, cildi canlı tutar" diye ekliyor. Yeterli su tüketimi de cilt sağlığı için kritik bir unsurdur.

Deniz ve Havuz Etkileri

Güneşin yanı sıra, deniz ve havuz suyu da cilt üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Klor, ciltte kuruluk ve tahriş oluşturabileceği gibi, deniz suyu cilt problemlerine yardımcı olabilecek mineraller barındırmaktadır. Kaldan, "Yüzme sonrasında cilt temiz su ile durulanmalı ve nemlendirici uygulanmalıdır" diye belirtti.

Sonuç olarak, yaz aylarında cilt sağlığını korumak için süreklilik ve dikkat önemlidir. Herkese sağlıklı bir yaz dileriz!

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Birol Kaldan, açıklamalarda bulundu.

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Birol Kaldan, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor
4
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
5
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
6
Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü
7
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!