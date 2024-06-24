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Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

Et ve tavuk suyu yemeklere lezzet katması için kullanılsa da pek çok insan daha pratik oluşları sebebiyle hazır ürünlere yönelmiş vaziyette ancak bu hazır ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ortaya konuldu. Yapılan araştırmalar, besinlerin sahip olduğu kimyasallar ile sağlığımızı olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 15:40
Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

Yemeklerimizde kullandığımız et ve tavuk bulyonlar aslında pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanlara göre bulyonlar en zararlı yiyecekler listesinde.

 

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

 

Bulyonların içerisinde bulunan Mono sodyum glutamat(MSG), aynı zamanda Çin tuzu olarak da adlandırılıyor. Uzmanlara göre bu madde birtakım sağlık sorunlarına yol açıyor. Hangi hastalıklara sebep olduğunu duyan insanlar hayret ediyor.

 

 

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

 

MSG(MONO SODYUM GLUTAMAT) NEDİR?

Lezzet arttırıcı etkisiyle yemeklerimizde kullandığımız bulyonların içerisinde bulunan bir tür kimyasal madde.

 

 

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

 

İçerdiği katkı maddeleri ve kimyasallardan ötürü bulyonlar, vücudun "Çin Restoranı Sendromu" denilen toplu bir reaksiyona girmesine sebep olabiliyor. Ayrıca düzenli olarak tüketilirse kalp atışında anomali, beyin sisi, nefes alıp vermede zorluk gibi pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

 

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

 

Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketilmesi halinde Parkinson, Alzheimer, Epilepsi(sara) gibi ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra insülin artışı, obezite, yağlanma gibi sayısız problemi beraberinde getiriyor.

 

 

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

 

 

İştah kontrolünde bozukluk, pankreas tahribatı, hormonsal bozukluk, diyabet, karaciğer ve böbrek hasarları gibi pek çok nedenden dolayı bu kimyasal uzmanlar tarafından bir tehdit olarak görülmektedir.

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Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!