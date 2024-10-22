Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Kritik Denetim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili önemli bilgilere yer verdi. 25 Eylül tarihinde, adı geçen hastanelere yönelik anlık bir olağanüstü denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Denetim Sonuçları ve Deliller

Memişoğlu, bu denetimler sırasında dosyadaki delillerin büyük bir kısmının toplandığını belirtti. Bu çerçevede, sağlık sektöründeki bu kaygı verici duruma karşı gereken önlemlerin alınacağını ifade etti.

Bu soruşturmanın büyüklüğü ve ciddiyeti, hem sağlık camiası hem de kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Bakanlık, konuyla ilgili gelişmeleri yakın zamanda paylaşmaya devam edecek.