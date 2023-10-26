Yeşil çayın bilinmeyen faydası ortaya çıktı: 1 fincanda sağlık gizli

Dünya çay tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken yeşil çay, Japonya, Çin ve diğer Asya ülkelerinde tüketilirken uzun yıllardır popüler hale gelen çay olarak bilindi. Yeşil çay severek tüketenlerin yanı sıra sevmeyenlerinde günde 1 fincan içmesi öneriliyor. İşte yeşil çayın faydaları...





YEŞİL ÇAYIN YARARLARI

Beyin sağlığını güçlendirir.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Hafızayı ve beyin performansını güçlendirir.

Zaman içerisinde yağ yakımına yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kolesterol seviyesini dengeler.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Ağız ve diş sağlığını korur.

Enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Ağız kokusunu giderir.