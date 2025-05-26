Yılan Sokmalarında Panik Yapmayın: Uzmanların Önerileri

Yılan Sokmalarında Bilinçli ve Sakin Olun

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, yılan sokmalarına karşı bilinçli ve sakin davranmanın hayat kurtarabileceğini belirtti.

Aygün, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 ila 1000 arasında yılan sokması vakası bildirildiğini kaydetti. Yılanların çoğunun zehirli olmadığını, zehirli olanların genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin kırsal alanlarında görüldüğünü ifade etti.

Sokma Durumunda Belirtiler ve Yapılması Gerekenler

Aygün, Ordu'da tarla ve bahçe işçiliği dönemlerinde, özellikle engerek türü yılanların sokma vakalarına dikkat çekti. Eğer zehirli bir yılan sokarsa, belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu belirtiler arasında şiddetli ağrı, şişlik, morarma, bulantı ve baş dönmesi yer aldı.

Doç. Dr. Aygün, yılan sokması durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: Panik yapmadan hemen 112 aranmalı. Hasta mümkün olduğunca az hareket etmeli ve sakin kalmalıdır. Sokulan uzuv kalp seviyesinden aşağıda tutulmalı, şişmeyi engellemek için takı, saat ve yüzük gibi eşyalar çıkarılmalıdır. Hastaneye ulaşana kadar bölgeye havluyla sarılarak soğuk uygulama yapılabilir. Kesinlikle sokulan bölge kesilmemeli ya da emilmemeli.

Yılanlar Doğanın Bir Parçası

Aygün, yılanların doğanın bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Yılanlar da bizden korkar. Onların alanına saygı duyarsak, tehlikeden uzak dururuz." ifadelerini kullandı. Panzehrin yalnızca zehirli yılan sokmalarında gerektiğini ve gereksiz kullanımlarının yan etkiler yaratabileceğini belirtti. Tedavi kararının mutlaka bir doktor tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, yılan sokmalarına karşı bilinçli ve sakin davranmanın hayat kurtarabileceğini belirtti.