DOLAR
38,94 0,41%
EURO
44,34 0,26%
ALTIN
4.171,84 0,71%
BITCOIN
4.272.824,71 -1,96%

Yılan Sokmalarında Panik Yapmayın: Uzmanların Önerileri

Yılan sokmalarında bilinçli davranmak önemlidir. Uzmanlar, sakin kalmanın hayat kurtardığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:58
Yılan Sokmalarında Panik Yapmayın: Uzmanların Önerileri

Yılan Sokmalarında Bilinçli ve Sakin Olun

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, yılan sokmalarına karşı bilinçli ve sakin davranmanın hayat kurtarabileceğini belirtti.

Aygün, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 ila 1000 arasında yılan sokması vakası bildirildiğini kaydetti. Yılanların çoğunun zehirli olmadığını, zehirli olanların genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin kırsal alanlarında görüldüğünü ifade etti.

Sokma Durumunda Belirtiler ve Yapılması Gerekenler

Aygün, Ordu'da tarla ve bahçe işçiliği dönemlerinde, özellikle engerek türü yılanların sokma vakalarına dikkat çekti. Eğer zehirli bir yılan sokarsa, belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu belirtiler arasında şiddetli ağrı, şişlik, morarma, bulantı ve baş dönmesi yer aldı.

Doç. Dr. Aygün, yılan sokması durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: Panik yapmadan hemen 112 aranmalı. Hasta mümkün olduğunca az hareket etmeli ve sakin kalmalıdır. Sokulan uzuv kalp seviyesinden aşağıda tutulmalı, şişmeyi engellemek için takı, saat ve yüzük gibi eşyalar çıkarılmalıdır. Hastaneye ulaşana kadar bölgeye havluyla sarılarak soğuk uygulama yapılabilir. Kesinlikle sokulan bölge kesilmemeli ya da emilmemeli.

Yılanlar Doğanın Bir Parçası

Aygün, yılanların doğanın bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Yılanlar da bizden korkar. Onların alanına saygı duyarsak, tehlikeden uzak dururuz." ifadelerini kullandı. Panzehrin yalnızca zehirli yılan sokmalarında gerektiğini ve gereksiz kullanımlarının yan etkiler yaratabileceğini belirtti. Tedavi kararının mutlaka bir doktor tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, yılan...

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Aygün, yılan sokmalarına karşı bilinçli ve sakin davranmanın hayat kurtarabileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı
2
Yılan Sokmalarında Panik Yapmayın: Uzmanların Önerileri
3
Meme kanseri riski artıyor: El ile muayene hayat kurtarıyor
4
Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Yaşam Kampanyasına Destek Verdi
5
Yeşilay Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulan Genç, Yeni Bir Hayata Merhaba Diyor
6
Antalya'da Dahiliye Uzmanları Kongresi: Yapay Zeka ve Kronik Hastalıklar Ele Alındı
7
Ordu'da 3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Başladı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı